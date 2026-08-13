Tres minutos de oscuridad total a media mañana: así será el eclipse que Málaga vivirá el 2 de agosto de 2027

Así se ha visto el eclipse sola de este miércoles 12 de agosto en Málaga. Alba Rosado

Las claves

Las claves Generado con IA El 2 de agosto de 2027 Málaga vivirá un eclipse solar total, con alrededor de tres minutos de oscuridad a media mañana. La franja de totalidad recorrerá la costa de Almería, Granada, Málaga y Cádiz, así como Ceuta, Melilla y el norte de Marruecos. A diferencia del eclipse parcial de 2026, el de 2027 podrá observarse fácilmente desde cualquier lugar de Málaga, incluso desde casa o la calle. Durante el eclipse total se experimentará una luz plateada, descenso de temperatura y silencio en los animales; será imprescindible usar gafas homologadas salvo durante la totalidad.

El eclipse parcial que este 12 de agosto ha teñido de emoción el cielo malagueño no ha sido más que el aperitivo. La verdadera cita, la que los astrónomos malagueños tienen señalado en rojo en el calendario, llegará el 2 de agosto de 2027 y será cuando la Luna cubrirá por completo al Sol sobre Málaga.

"El del año que viene es el nuestro", sostiene Rosa López, presidenta de la Sociedad Malagueña de Astronomía, que lleva meses preparando la divulgación de un fenómeno que califica de irrepetible.

Este fenómeno que va a vivir España los próximos años ha sido bautizado como el "trío de eclipses" porque tres eclipses solares en años consecutivos es algo estadísticamente extraño porque requiere que la sombra de la Luna vuelva a caer sobre el mismo país varias veces seguidas.

El primero, este 12 de agosto, ha sido parcial en casi toda España. El segundo, el 2 de agosto de 2027, será el turno del sur, ya que la franja de totalidad recorrerá la costa de Almería, Granada, Málaga y Cádiz, además de Ceuta, Melilla, el norte de Marruecos y el Mar de Alborán.

A diferencia del de este año, que se ha vivido al atardecer y con el Sol pegado al horizonte, el de 2027 ocurrirá sobre las 11.30 de la mañana, con el Sol ya bien alto.

Para López esa es una ventaja decisiva, puesto que "es como una apuesta segura, a caballo ganador", ya que a esa hora hay mucha más probabilidad de que el cielo esté despejado y no dependa de encontrar un horizonte libre de montañas o edificios.

Málaga lo verá desde casa

Si en 2026 los aficionados a la astronomía han tenido que buscar puntos elevados con horizonte oeste despejado, en 2027 la observación será mucho más sencilla. "En Málaga solo tienes que estar en tu casa. Si tienes patio, balcón, no tienes que calentarte la cabeza", asegura López.

El paseo marítimo, cualquier parque o una simple terraza servirán para presenciar el fenómeno sin necesidad de planificación previa.

Quien quiera exprimir al máximo los minutos de oscuridad total, eso sí, tendrá que moverse. La duración de la totalidad en Málaga rondará los tres minutos, una cifra ya "espectacular" según la experta, pero en la zona de Cádiz o el norte de Marruecos se superarán los cuatro minutos, lo que previsiblemente atraerá a los llamados "cazadores de eclipses" que se desplazan de país en país persiguiendo cada segundo extra de totalidad.

El cielo, además, adoptará una tonalidad muy distinta a la del atardecer de este año. Mientras que en el eclipse parcial de 2026 el fenómeno se acompaña de una luz dorada, en la totalidad de 2027 se producirá una luz plateada, un efecto óptico que se debe a que, al reducirse drásticamente la luz, el ojo humano activa otro tipo de receptores y empieza a percibir el entorno en tonos grisáceos.

A eso se suma un descenso brusco de la temperatura, un cambio en la sensación de humedad y un fenómeno que suele impactar tanto o más que el propio oscurecimiento: el silencio repentino de los animales.

Proteger la vista volverá a ser prioritario de cara a 2027

Pese a la ilusión, el mensaje que más repite la astrónoma es el de la prudencia. Las gafas de eclipse homologadas serán imprescindibles durante todo el proceso, y solo se podrán retirar en el breve instante de totalidad, cuando el Sol quede completamente cubierto.

Fuera de esa ventana, advierte, observar el Sol directamente puede provocar daños graves e irreversibles en la retina, precisamente porque el ojo humano no siente dolor ante ese tipo de radiación.

Con esa premisa, la Sociedad Malagueña de Astronomía ya trabaja en una actividad de divulgación para 2027, pensada para informar al público general y garantizar que la expectación no se traduzca en riesgos.