El calor pone en jaque la uva moscatel de Málaga: los agricultores alertan de pérdidas de hasta el 40% en la Axarquía

Imagen de archivo de un agricultor recogiendo uva moscatel. CRDO MÁLAGA, SIERRAS DE MÁLAGA Y PASAS DE MÁLAGA

Las claves

Las claves Generado con IA El calor extremo de las últimas semanas amenaza la campaña de uva moscatel en la Axarquía, con posibles pérdidas de hasta el 40%. La deshidratación del fruto justo antes de la recolección ha deteriorado significativamente las perspectivas de producción. Zonas como El Borge y Almáchar, principales productoras, han sido las primeras en alertar sobre la gravedad de la situación. ASAJA Málaga solicita una valoración técnica oficial para cuantificar los daños y poder plantear medidas de apoyo a los agricultores.

Las altas temperaturas de estas últimas semanas podrían poner en peligro la campaña de uva moscatel de la Axarquía. Así lo han asegurado desde ASAJA Málaga que señalan que las pérdidas podrían ser de hasta el 40%.

El calor, según ha informado la asociación en un comunicado, ha provocado una importante deshidratación de la uva cuando la campaña se encontraba a las puertas de iniciar la recolección.

Según las primeras estimaciones realizadas por ASAJA Málaga a partir de la información trasladada por los productores, las pérdidas podrían alcanzar aproximadamente el 40% de la campaña inicialmente prevista, aunque será necesario realizar una valoración técnica sobre el terreno para determinar con mayor precisión el alcance de los daños.

Los agricultores de las zonas de mayor producción como son las zonas de El Borge y Almáchar son las primeras en dar la voz de alarma.

La situación resulta especialmente preocupante porque las previsiones iniciales apuntaban a una campaña superior a la de 2025, con unas expectativas favorables para los productores de la Axarquía.

Sin embargo, el efecto acumulado de las altas temperaturas y la deshidratación del fruto ha provocado un deterioro significativo de las perspectivas de producción en los últimos días.

La uva moscatel, una producción de especial importancia económica, social y cultural para la Axarquía, se encuentra en un momento particularmente sensible del ciclo productivo.

El estrés térmico sufrido por las plantas y la pérdida de agua del fruto han afectado directamente a su evolución, reduciendo el volumen de cosecha que finalmente podrá ser comercializado.

Ante esta situación, ASAJA Málaga se ha puesto en contacto con la Delegación de Agricultura para solicitar que se lleve a cabo una valoración oficial de los daños ocasionados por las altas temperaturas.

El objetivo es contar con una evaluación técnica y objetiva que permita cuantificar las pérdidas sufridas por los agricultores y, en función de los resultados, poder plantear y solicitar las posibles medidas de compensación o apoyo que correspondan.

En este punto, Baldomero Bellido, presidente de ASAJA Málaga, señala que los agricultores habían afrontado esta campaña con unas expectativas mejores que las del año pasado y, a las puertas de la recolección, el efecto de las altas temperaturas ha cambiado por completo el escenario.