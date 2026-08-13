Los alumnos de la UMA consiguen grandes resultados en la Formula Student

El equipo de la UMA que ha conseguido dos podios en Barcelona. Universidad de Málaga

Las claves

Las claves Generado con IA El equipo MART de la Universidad de Málaga logró dos terceros puestos en la Formula Student del Circuito de Barcelona, en las categorías de Plan de Negocios y Fabricación y Costos. El monoplaza eléctrico MA26RT fue diseñado y construido íntegramente por los estudiantes de la UMA, superando todas las inspecciones técnicas y participando en todas las pruebas dinámicas. La competición reunió a 70 universidades de 21 países y puso en valor el talento multidisciplinar de los estudiantes, que destacaron tanto en pista como en la gestión del proyecto. El equipo malagueño ya se prepara para competir en la Formula Student Alpe Adria en Croacia, con el objetivo de superar los resultados obtenidos en España.

Los éxitos se suceden para los jóvenes de la UMA que participan en el proyecto MART, la escudería que representa a la Universidad de Málaga, porque en las pruebas celebradas en el Circuito de Barcelona de su nuevo vehículo eléctrico, el MA26RT, han logrado dos terceros puestos en la categoría Plan de Negocios y Fabricación y Costos.

Recordemos que el objetivo es crear un coche partiendo de cero, desde un reglamento común que les obliga a diseñar, fabricar, desarrollar y competir con un monoplaza, en este caso eléctrico.

Para ello, presentan su propuesta junto al resto de universidades y ante un jurado de expertos en diferentes ámbitos de la automoción y de la competición, sobre todo de monoplazas.

El monoplaza eléctrico MA26RT está desarrollado íntegramente por los alumnos de la Universidad de Málaga, un proyecto que ya tiene 10 años de vida y que representa el talento de los alumnos en un concurso mundial entre universidades que ya cumple 16 ediciones.

En esta se citaban en el circuito catalán 70 universidades de 21 países diferentes. Se estima que en todos estos años se han formado unos 12.000 ingenieros de todo el mundo, que han estado implicados en este proyecto universitario.

El monoplaza de la UMA en las pruebas dinámicas. Universidad de Málaga

Después de muchas horas sin dormir, de realizar cambios sobre la marcha, de dar marcha atrás en algunas decisiones técnicas y de muchos nervios en el propio circuito, por primera vez el equipo malagueño superaba todas las inspecciones técnicas exigidas por el reglamento.

Gracias a ello, tuvieron acceso a todas las pruebas dinámicas en pista, destacando en aceleración, slalom y resistencia, esta última la más temida por su gran exigencia dinámica.

El proyecto MART 2026 no se ha limitado solo al asfalto, porque el talento multidisciplinar de los estudiantes ha quedado de manifiesto al conseguir dos terceros puestos, uno en la prueba del Plan de Negocios, que defendieron con éxito ante un jurado profesional y otro en Fabricación y Costos, donde los jueces premiaron la exhaustiva justificación financiera y técnica de cada una de las piezas y procesos de fabricación del monoplaza.

Con estos resultados, el equipo de Málaga demuestra que el proyecto tiene una sólida base, que va más allá del rendimiento del coche, consolidándose como una estructura organizativa y empresarial de primer nivel.

La escudería ya está preparada para el próximo paso: Formula Student Alpe Adria, una competición que se va a celebrar entre el 18 y 23 de agosto en el circuito Bugatti Rimac de Croacia, frente a la élite universitaria mundial, con el objetivo de mejorar los resultados conseguidos en España.