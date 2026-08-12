Así es el proyecto que ayuda a 258 personas vulnerables en India: desde madres solteras hasta niños huérfanos

Las claves

Las claves Generado con IA El proyecto 'Global India', impulsado por Fundación Unicaja y Arcos Solidaridad y Cooperación, apoya a 258 personas vulnerables en Kerala, India. La ayuda se centra en mujeres sin recursos, menores huérfanos, personas mayores en riesgo de exclusión y personas dependientes con discapacidades. Cinco centros de acogida reciben asistencia en alimentación, higiene, vestimenta, material escolar y medicinas gracias a esta iniciativa. 'Global India' es una de las 36 iniciativas sociales y medioambientales seleccionadas por Fundación Unicaja en Andalucía y Ciudad Real.

Ayuda a personas vulnerables en India. Ese es el objetivo de la alianza reforzada entre Fundación Unicaja y Arcos Solidaridad y Cooperación y que llevan a cabo a través del proyecto 'Global India, seleccionada en la convocatoria de proyectos sociales de la institución.

Esta iniciativa proporciona ayuda humanitaria a 258 personas vulnerables en Kerala. Además, pone el foco en atender las necesidades básicas de la población más vulnerable en este estado indio: mujeres sin recursos, menores huérfanos, personas mayores en riesgo de exclusión social y personas dependientes con diversas discapacidades físicas y psíquicas.

Arcos Solidaridad y Cooperación es una asociación sin ánimo de lucro que desde 2012 desarrolla proyectos de cooperación internacional en India y Kenia, según han informado en un comunicado.

Fruto de la alianza con la Fundación Unicaja, el proyecto Global India ha permitido atender las necesidades de alimentación, higiene, tutela y protección de las personas usuarias de cinco centros: St. Christina’s Angels Mercy Home, St. Simon de Rojas, St. Annes Charitable Institute y Savio Home, en el distrito de Thrissur, y John Paul II Peace Home, en el distrito de Athani.

Así, St. Christina's Mercy Home acoge a 85 personas, entre mujeres sin recursos económicos ni apoyo social, muchas de ellas madres solteras, y menores.

Gracias al proyecto, se les ha proporcionado productos de alimentación, higiene personal y vestido, además de productos específicos para bebés y cunas.

En el caso de St. Simon de Rojas Mercy Home, que atiende a 25 mayores vulnerables sin hogar, el proyecto Global India ha permitido apadrinar una de las habitaciones del centro y proporcionar alimentos de primera necesidad, medicinas y ropa.

Gracias a esta iniciativa se ha proporcionado ayuda en alimentos, ropa y utensilios a 60 personas dependientes en Pope John Paul II Peace Home.

También se ha respaldado la labor que desarrolla St. Annes Charitable Institute, que cuenta con 30 jóvenes y 20 mujeres vulnerables en acogida, proporcionando además material escolar.

Por último, el proyecto ha colaborado con Savio Home, un hogar que atiende a 40 niños y adolescentes sin hogar y huérfanos, apoyando el mantenimiento del centro y a través de la entrega de alimentos y material escolar.

36 proyectos sociales y medioambientales en Andalucía y Ciudad Real

El proyecto de ayuda humanitaria Global India de Arcos Solidaridad y Cooperación es una de las 36 iniciativas seleccionadas en Andalucía y Ciudad Real por la Fundación Unicaja; 20 de ellos en materia social y 16 medioambientales, dentro de la convocatoria a la que destina más de dos millones de euros.