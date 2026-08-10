Así se reparte el calor extremo en Málaga: estos son los diez municipios con las máximas más elevadas desde 2020

Las claves

Las claves Generado con IA Diez municipios de Málaga han registrado las temperaturas máximas más elevadas desde 2020, todas por encima de los 43 grados. Antequera alcanzó su récord reciente con 45,1 grados en agosto de 2021, y otras localidades como Álora y Coín han superado los 44 grados en varios veranos. Las altas temperaturas no solo afectan al interior, ya que la capital malagueña, Rincón de la Victoria y Algarrobo también han superado los 43 grados. Expertos señalan que las máximas y mínimas en Málaga están por encima de la media habitual en las últimas décadas, y la tendencia es al alza.

Antequera, Álora, Coín, Manilva, Cortes de la Frontera, Estepona, Rincón de la Victoria, Algarrobo, Málaga capital y Fuente de Piedra son los municipios malagueños que han registrado las temperaturas más elevadas en los últimos años. Y todas son superiores a los 43 grados.

En los últimos veranos, las olas de calor se han ido sucediendo una detrás de otra, consiguiendo que municipios de Málaga registren máximos históricos. Cierto es que hay zonas que ya registraban 43 grados hace 20 años, mientras que en otras, las temperaturas han ido subiendo de manera escalonada hasta llegar a esta máxima hace tan solo dos.

Antequera, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), es uno de los municipios en el que se han alcanzado las máximas más elevadas de los últimos seis años.

En concreto, el 14 de agosto de 2021, los termómetros de la localidad marcaron 45,1 grados, la temperatura más alta desde el año 2020 a 2026. De cerca le siguieron dos jornadas más ese mismo mes de agosto con 44,9 grados.

Desde entonces no se han acercado a esa máxima, pero han estado cerca. Por ejemplo en el verano de 2023 registraron 43,7, 43,2 y 43,1 grados.

Cerca de este municipio, en Fuente de Piedra estos últimos seis años sus máximas han rondado entre los 44,3 y los 43,1 grados. Una de esas temperaturas se registró en agosto de 2021 y otra en agosto del año pasado.

45 grados en el Valle del Guadalhorce

Los 45 grados también se han alcanzado en alguna ocasión en Álora. En concreto, en agosto de 2020 se registró esa máxima en la localidad. Desde entonces, Aemet no tiene registros de haber vuelto a llegar a esa temperatura en la zona, pero sí de haber estado cerca de esta máxima.

En agosto del 2021, julio del 2022 y 2023 y en agosto de 2024, las máximas más elevadas fueron de 44,5; 43,5; 44; 44,2; 43; y 44,3 grados.

Temperaturas similares ha habido en Coín en los últimos años, incluyendo este verano. La más alta se registró hace tan solo unos días, cuando a finales de julio llegaron a los 44,5 grados.

De igual forma, en el municipio también han estado a 44,4 grados, 44,1 y 43,4 en julio o agosto de 2020, 2023 y 2024.

En Alpandeire, Cortes de la Frontera, Manilva y Estepona han llegado a estar a 43,9; 44; 43,5; y 43,9 grados, respectivamente, desde 2020 hasta la actualidad.

La capital y la costa de la Axarquía no se libran de esas temperaturas superiores a los 43 grados, ya que en Algarrobo y Rincón de la Victoria han estado alguna vez a 43,3 y 43,1 grados.

En el caso de la capital, en el Aeropuerto han registrado alguna vez, estos últimos seis años, 44,2 grados y en el Centro Meteorológico han llegado a los 43,7 grados.

Las temperaturas suben cada año

El hecho de que las máximas de los últimos seis años hayan aumentado en algunas zonas y en otras se hayan mantenido no es algo que a los expertos sorprenda, según han asegurado a este periódico.

Esto se debe a que el clima malagueño cambia un poco cada año y las máximas, al igual que las mínimas, llevan décadas estando por encima de la media habitual, una tendencia que va al alza, pese a que los expertos actualizan los modelos.