Ya se conocen los galardonados con los Premios Ciudad de Málaga 2026: se entregarán el 17 de septiembre

Las claves

Las claves Generado con IA El Ayuntamiento de Málaga ha anunciado los ganadores de los Premios Ciudad de Málaga 2026 en ocho categorías, que se entregarán el 17 de septiembre en el Teatro Cervantes. El Gran Hotel Miramar recibe el premio al Turismo por su centenaria trayectoria y contribución al desarrollo turístico de la ciudad. Otros galardonados incluyen a Grupo Safamotor (Empresa y Comercio), Aganova (Innovación y Tecnología), Juan Francisco Funes (Deporte), Carlos Álvarez (Cultura), Teléfono de la Esperanza (Solidaridad), la campaña 'Pantallas Saludables' del Colegio de Médicos (Educación) y la Fundación Aula del Mar Mediterráneo (Sostenibilidad Ambiental).

Málaga está concediendo de forma anual los Premios Ciudad de Málaga en las categorías de Turismo; Empresa y Comercio; Innovación y Tecnología; Deporte; Cultura; Solidaridad; Educación y Sostenibilidad Ambiental.

El Ayuntamiento ha informado este jueves de quiénes son los ganadores en cada categoría. El acto de entrega será el 17 de septiembre en el Teatro Cervantes.

En esta ocasión, las empresas, personas e instituciones galardonadas son el Gran Hotel Miramar, Grupo Safamotor, Aganova, Juan Francisco Funes, Carlos Álvarez, Teléfono de la Esperanza, la campaña ‘Pantallas Saludables’ del Colegio de Médicos y la Fundación Aula del Mar Mediterráneo

Premio Ciudad de Málaga al Turismo, a Gran Hotel Miramar

El Gran Hotel Miramar se ha consolidado como uno de los grandes referentes patrimoniales, turísticos y hoteleros de Málaga. Este emblemático establecimiento conmemora sus cien años de historia. En el fallo, se destaca su contribución al desarrollo turístico de la ciudad y su valor simbólico dentro de la imagen de Málaga.

Inaugurado en 1926 por los reyes Alfonso XIII y Victoria Eugenia, el Palacio ha vivido distintas etapas y usos hasta que de la mano de Hoteles Santos reabrió como Gran Hotel Miramar en 2016 convertido en un establecimiento de cinco estrellas gran lujo.

Premio Ciudad de Málaga a la Empresa y el Comercio, a Grupo Safamotor

Safamotor es uno de los grupos empresariales de referencia en Andalucía. Con más de 50 años de trayectoria en el mundo de la automoción y la movilidad, dispone de una amplia red de concesionarios y talleres oficiales que prestan servicio a marcas líderes del sector.

El grupo empresarial de la familia Serrano, liderado por su consejera delegada Alicia Serrano y que cuenta con más de 500 empleados distribuidos en más de 50 instalaciones tanto en Málaga como en otras provincias andaluzas, no sólo ha sabido evolucionar y adaptarse a los nuevos tiempos desde su primer concesionario en 1972, sino que también promueve colaboraciones deportivas, solidarias e incluso educativas, como la formación en sus instalaciones de estudiantes de FP Dual.

Premio Ciudad de Málaga a la Innovación y a la Tecnología, a Aganova

Aganova es una empresa que ha contribuido al desarrollo de soluciones tecnológicas avanzadas aplicadas a la gestión sostenible de infraestructuras críticas y, en particular, al ciclo integral del agua, consolidándose como un referente internacional nacido y desarrollado en el ecosistema innovador malagueño.

Así, la compañía ha proyectado internacionalmente el nombre de Málaga mediante el despliegue de sus soluciones en numerosos países y ha posibilitado la generación de empleo cualificado, demostrando cómo la innovación tecnológica puede dar respuesta a retos de primer orden para las ciudades del siglo XXI.

Premio Ciudad de Málaga al Deporte, a Juan Francisco Funes

Juan Francisco Funes ha sido uno de los principales artífices del reciente ascenso del Málaga CF a Primera División de LaLiga. El entrenador nacido en Loja (Granada), que se hizo cargo del primer equipo en noviembre de 2025 después de algo más de un lustro en la estructura del club dirigiendo al filial, se ha erigido en estos años en una pieza clave para la promoción, maduración y proyección de jóvenes talentos.

Su gestión del vestuario, su propuesta táctica de equilibrio y la valentía para seguir confiando en los jóvenes canteranos en los momentos de máxima presión no sólo le han valido para devolver al club a la élite del fútbol español, sino también para recibir el apoyo unánime de toda la afición malaguista y el reconocimiento profesional y mediático a nivel nacional.

Premio Ciudad de Málaga a la Cultura, a Carlos Álvarez

Carlos Álvarez es una de las figuras más relevantes de la lírica española contemporánea y uno de los barítonos de mayor prestigio del panorama operístico internacional. Nacido en Málaga, ha desarrollado una carrera de excelencia durante más de tres décadas sobre los escenarios más importantes del mundo, tales como el Metropolitan Opera de Nueva York, la Scala de Milán, Covent Garden de Londres, Ópera de París, el Teatro Real de Madrid o el Gran Teatro Liceo de Barcelona.

Además de una trayectoria que le ha hecho merecedor de numerosas y prestigiosas distinciones (Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, el Premio Nacional de la Música o el Premio Ópera XXI al Mejor Cantante, entre otras), Carlos Álvarez ha demostrado un firme compromiso con la formación y el futuro de la lírica a través de acciones como el proyecto Ópera Studio Málaga, además de mantener una vinculación constante con Málaga a lo largo de toda su carrera, contribuyendo a la proyección del nombre de la ciudad como referente cultural.

Premio Ciudad de Málaga a la Solidaridad, al Teléfono de la Esperanza

La Asociación Internacional del Teléfono de la Esperanza de Málaga ha cumplido 50 años, demostrando ser un pilar fundamental e insustituible para el bienestar social de la ciudadanía, atendiendo de forma urgente, gratuita, anónima y especializada situaciones de crisis personales y convirtiendo la escucha activa en una herramienta de salud pública de primer orden.

Esta asociación cuenta actualmente con 29 centros en España y tiene convenios de colaboración con entidades afines en países de Europa y América, además de pertenecer a la Federación Internacional de Teléfonos de Emergencias. En Málaga, actualmente gestiona un equipo de 129 personas voluntarias cualificadas que cubren el servicio las 24 horas del día los 365 días del año.

Premio Ciudad de Málaga a la Educación, a la campaña ‘Pantallas Saludables’ del Colegio Oficial de Médicos de Málaga

‘Pantallas Saludables’ es un proyecto que el Colegio Oficial de Médicos de Málaga viene desarrollando desde 2023 con el objetivo de alertar y sensibilizar a la sociedad sobre los efectos nocivos del uso indebido de dispositivos en la salud, especialmente entre la población infantil y joven.

La institución cuenta con una amplia trayectoria en el desarrollo de cursos y programas formativos dirigidos tanto a profesionales sanitarios como a la ciudadanía en general, centrados en la prevención del uso problemático de Internet, la alfabetización y el bienestar emocional en entornos digitales. En este contexto, el Colegio puso en marcha las pasadas navidades dos campañas de concienciación: una para que las familias evitaran regalar pantallas a los más pequeños y otra dirigida a los jóvenes.

Premio Ciudad de Málaga a la Sostenibilidad Ambiental, a Fundación Aula del Mar Mediterráneo

La Fundación Aula del Mar Mediterráneo (FAMM) es una organización no gubernamental sin ánimo de lucro, con sede en Málaga, dedicada a la preservación, conservación y restauración de la biodiversidad y el patrimonio natural del medio marino y del litoral mediterráneo.

Impulsada en 2023 por un grupo de expertos marinos con más de dos décadas de trayectoria, la FAMM actúa bajo un enfoque multidisciplinar y de desarrollo sostenible estructurado en cuatro ejes básicos: investigación y conservación; educación ambiental; participación ciudadana; y divulgación.