La Guardia Civil registra el Ayuntamiento de Frigiliana por presunta prevaricación y malversación

Las claves

Las claves Generado con IA La Guardia Civil ha registrado el Ayuntamiento de Frigiliana, en Málaga, por orden judicial. La investigación está relacionada con presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos. El operativo afecta a distintas dependencias municipales y el Consistorio está gobernado por el PSOE.

Un juez ha ordenado un registro en el Ayuntamiento del municipio malagueño de Frigiliana, gobernardo por el PSOE, y en distintas dependencias municipales dentro de una investigación por presunta prevaricación y presunta malversación de caudales públicos, entre otros delitos, según han informado fuentes cercanas a la investigación.

Desde esta mañana, se ha visto movimiento por parte de efectivos de la Guardia Civil en la zona del Consistorio. El operativo se desarrolla por orden judicial. La identidad del juez instructor y el juzgado responsable no han trascendido por el momento.

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