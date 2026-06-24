El Puerto de Málaga busca una nueva puerta de entrada: estudia un acceso soterrado por el Guadalmedina

Las claves

Las claves Generado con IA El Puerto de Málaga licita un estudio para analizar un nuevo acceso rodado soterrado por el eje norte-sur del río Guadalmedina. El objetivo es mejorar la conectividad del puerto, optimizar el tráfico logístico y turístico, y conectar con la A-7, MA-20 y MA-22. Se adjudica la explotación de la nueva lonja pesquera a la Asociación de Productores de Pesca Fresca del Puerto de Motril por diez años. El Puerto de Málaga se integra en la Alianza Europea TENT-T para impulsar corredores ferroviarios y la sostenibilidad en el transporte.

El Puerto de Málaga da el primer paso en su apuesta de garantizarse un nuevo acceso rodado norte-sur.

Tal y como avanzó EL ESPAÑOL de Málaga el pasado 12 de junio, el Consejo de la Autoridad Portuaria ha dado luz verde este miércoles a la licitación de un estudio de acceso rodado soterrado al recinto portuario a través del eje norte-sur del río Guadalmedina.

Este análisis tiene como objetivo definir las distintas alternativas para mejorar la accesibilidad y reforzar la integración del recinto portuario con las principales infraestructuras viarias de la ciudad y su área de influencia.

El estudio incluirá, además, un anteproyecto básico con la solución más adecuada para este nuevo acceso.

En este sentido, se evaluará la conexión del puerto con la red viaria de gran capacidad, especialmente con la A-7, la MA-20 y la MA-22, así como su integración funcional con la Ronda de Málaga y con el eje norte-sur del río Guadalmedina.

Este nuevo acceso permitirá mejorar la conectividad del recinto portuario, optimizar los flujos de tráfico asociados a la actividad logística y turística, y contribuir a una movilidad más eficiente y sostenible, alineada con las necesidades de crecimiento del puerto y de transformación urbana de la ciudad.

La urgencia de este análisis es elevada ante el evidente deterioro que presentan los niveles de servicio en los actuales ejes de entrada y salida, acotados de manera clara al entorno de la calle Pacífico y del Martín Carpena.

A esto se une el incremento sostenido del tráfico de importación y exportación del recinto portuario.

A ojos de los responsables portuarios, se trata de una operación de gran envergadura, pero indispensable para garantizar el futuro logístico del espacio.

Nueva lonja

Por otro lado, el Consejo de Administración ha aprobado la resolución del concurso público para la ocupación y explotación de la nueva lonja pesquera, cuya adjudicataria fue la Asociación de Productores de Pesca Fresca del Puerto de Motril. La asociación gestionará esta actividad comercial por un plazo de diez años.

Por último, el presidente de la Autoridad Portuaria, Carlos Rubio, ha informado sobre la integración del organismo público en la Alianza Europea para el desarrollo de corredores ferroviarios y Redes Transeuropeas de Transporte (TENT-T), una iniciativa orientada a impulsar la vertebración de la Península Ibérica y su conexión con los principales ejes logísticos europeos.

La incorporación del Puerto de Málaga a esta plataforma permitirá sumar esfuerzos con otras autoridades portuarias e instituciones europeas apostando por el transporte ferroviario y la intermodalidad como herramientas esenciales para incrementar la competitividad logística, favorecer la sostenibilidad del transporte de mercancías y avanzar en los objetivos de descarbonización promovidos por la Unión Europea.