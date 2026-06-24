Una de las mayores plantas de baterías de España avanza en Málaga: Álora abre el proyecto a información pública

Las claves

Las claves Generado con IA El proyecto de planta de baterías ST Cerrillo en Álora ha recibido la autorización administrativa previa y de construcción por parte del Ministerio para la Transición Ecológica. La instalación tendrá una capacidad de 340 MWh y una potencia de 77,6 MW, suficiente para operar durante cuatro horas continuadas. El complejo incluirá un compensador síncrono de 22 MVA y estará conectado a la red a través de la subestación de Tajo de la Encantada. La planta forma parte de un desarrollo conjunto con la batería Palmosilla en Tarifa, sumando 278 MW y movilizando más de 240 millones de euros entre 2026 y 2028.

El proyecto para construir en Álora una de las mayores instalaciones de almacenamiento energético de España acaba de encadenar dos avances administrativos clave. Mientras el Ayuntamiento ha iniciado el periodo de información pública para autorizar la actuación extraordinaria en suelo rústico, el Ministerio para la Transición Ecológica ya ha concedido la autorización administrativa previa y la autorización de construcción de la futura planta de baterías ST Cerrillo.

La iniciativa, promovida inicialmente por la firma andaluza Rolwind Málaga 1 y recientemente adquirida por ENGIE, prevé la implantación de un sistema de almacenamiento energético de ion-litio con una potencia instalada de 77,6 megavatios y una capacidad de 340 megavatios hora, suficiente para operar durante cuatro horas continuadas.

El último movimiento corresponde al Ayuntamiento de Álora, que ha publicado en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de este martes el inicio del procedimiento de información pública de la autorización previa de actuación extraordinaria en suelo rústico, permitiendo durante un mes la presentación de alegaciones por parte de particulares o entidades interesadas.

La apertura de este trámite municipal se produce apenas unas semanas después de que la Dirección General de Política Energética y Minas aprobara definitivamente la autorización administrativa previa y la autorización administrativa de construcción del proyecto.

La resolución, publicada en el BOE el pasado 5 de junio, avala tanto la planta de almacenamiento como toda su infraestructura de evacuación eléctrica asociada, incluyendo las líneas de conexión, la subestación transformadora y el enlace con la subestación de Tajo de la Encantada, propiedad de Red Eléctrica.

La tramitación estatal se ha prolongado durante más de dos años. La solicitud inicial fue presentada en diciembre de 2023 y posteriormente modificada en 2025 para adaptar parte de la infraestructura de evacuación. Durante ese periodo se recabaron informes sectoriales de administraciones, organismos públicos y empresas de servicios afectados.

Uno de los aspectos destacados de la resolución ministerial es que el propio Ayuntamiento de Álora formuló inicialmente observaciones al proyecto. Sin embargo, tras las aclaraciones aportadas por el promotor y la incorporación de documentación complementaria, incluido un estudio geotécnico, acabó mostrando su conformidad con la actuación.

Infraestructura estratégica

La instalación se ubicará en el término municipal de Álora y estará conectada a la red de transporte de energía a través de la subestación de Tajo de la Encantada.

Además de las baterías, el complejo incluirá un compensador síncrono de 22 MVA, una tecnología especialmente valorada por su capacidad para aportar estabilidad, inercia y flexibilidad al sistema eléctrico. Se trata precisamente de uno de los elementos diferenciales que han convertido este proyecto en una referencia dentro del sector del almacenamiento energético.

La infraestructura forma parte de un desarrollo conjunto con la batería Palmosilla, en Tarifa, de 200 MW y 800 MWh. Ambas iniciativas han sido adquiridas por ENGIE y suman 278 MW de potencia, constituyendo uno de los mayores proyectos independientes de almacenamiento energético actualmente promovidos en España.

Según los datos facilitados por la compañía, los proyectos de Álora y Tarifa movilizarán más de 240 millones de euros entre 2026 y 2028 y cuentan con una subvención conjunta de 70 millones de euros procedente de fondos europeos FEDER.

La previsión de la empresa es iniciar las obras durante la primera mitad de 2027 y poner en servicio las instalaciones a lo largo de 2028.