La exclusiva villa que esconde un teatro y una piscina con tobogán a una hora de Málaga: a la venta por 12'5 millones

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Las claves Generado con IA Una villa de lujo en Sotogrande Alto, cerca de Málaga, cuenta con un teatro privado inspirado en el West End londinense y preparado para acoger espectáculos. La vivienda, de 2.100 metros construidos sobre una parcela de 3.040, incluye siete dormitorios, siete baños, un bar de cócteles, gimnasio, sala de cine y piscina con toboganes. El precio de la propiedad es de 12,5 millones de euros y destaca por su decoración temática, materiales de primera calidad y detalles exclusivos como lámparas de araña de cristal. Algunos trabajos en la villa y la parcela están pendientes de finalización, pero la vivienda está diseñada para compradores que buscan exclusividad y arte en el sur de España.

Un teatro privado inspirado en las salas del West End londinense ocupa el corazón de una de las viviendas más singulares que se venden en estos momentos en el sur de España. La sala, instalada en el semisótano de una villa de lujo de Sotogrande, a poco más de una hora en coche de Málaga, cuenta con dos palcos, capacidad para 37 personas y una escenografía completa preparada para la producción del musical El fantasma de la ópera, una de las obras más emblemáticas del West End, cuya versión en español se estrenará en el Cervantes de Málaga el próximo 2 de julio.

El espacio reproduce la atmósfera de un teatro clásico hasta el último detalle. Un techo artesonado de molduras doradas, coronado por figuras de querubines, enmarca una gran lámpara de araña de cristal que preside una platea vestida con butacas tapizadas en rojo.

El escenario, flanqueado por cortinajes de terciopelo granate y esculturas bañadas en oro, acoge un piano de cola negro, varias armaduras y un decorado de columnas clásicas.

A un lado, un palco dorado con barandilla ornamental completa la estampa, iluminada por apliques de pared y rematada por un proyector profesional suspendido del techo. La sala permite además proyecciones cinematográficas y la celebración de pequeños conciertos privados, según detalla el anuncio de la inmobiliaria malagueña Málaga Homes.

La vivienda se levanta en la prestigiosa zona de Sotogrande Alto, en el término municipal de San Roque (Cádiz). Su precio es de 12,5 millones de euros, una cifra que la coloca en el segmento más alto del mercado de lujo del litoral andaluz.

Su propietario actual la construyó a lo largo de más de diez años, cuidando cada detalle y empleando, según describe el anuncio de venta, materiales de primera calidad, tecnología de última generación y una colección de lámparas de araña de cristal.

La propiedad se distribuye en tres plantas conectadas por ascensor y suma 2.100 metros cuadrados construidos sobre una parcela de 3.040, con siete dormitorios y siete baños. Una majestuosa entrada da paso a un vestíbulo con dos escaleras curvas de mármol que conducen a la planta superior, donde se encuentra la suite principal, decorada con una exclusiva temática egipcia de paredes pintadas a mano, molduras ornamentales y columnas de piedra maciza.

Bar de cócteles, gimnasio y sala de cine

El semisótano alberga una suite de entretenimiento decorada íntegramente a mano, también de inspiración egipcia, con mesa de póker, zonas de descanso, un amplio bar de cócteles, gimnasio con vestuarios y dos dormitorios adicionales.

La planta principal reúne un gran salón, comedor, cocina de servicio con despensa y una sala de cine equipada con ocho butacas de cuero. Además, cuenta con una preciosa piscina de grandes dimensiones con toboganes.

El anuncio reconoce que algunos trabajos, tanto en la villa como en la parcela, están pendientes de finalización, y describe la propiedad como una vivienda "irrepetible, diseñada a medida", dirigida a un comprador que valore "la exclusividad, el arte y una vivienda con identidad propia".

El texto remata con un lema, "Si lo sueñas, hazlo realidad", aunque está claro que tienes que tener un buen pico ahorrado en tu cartera para darte este gran lujo.