Detenido en Málaga el presunto autor del asesinato de un joven al que apuñaló en el pecho en plena calle

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Las claves Generado con IA La Policía Nacional ha detenido en Málaga al presunto autor del asesinato de un joven de 29 años, apuñalado en la calle el pasado 11 de mayo. El sospechoso, un hombre de 27 años que conocía a la víctima por un asunto relacionado con el alquiler de una vivienda, fue localizado tras semanas oculto. El detenido contó presuntamente con la ayuda de familiares para huir y permanecer oculto, dificultando la investigación policial. Tras su detención, el acusado ha sido puesto a disposición judicial y se encuentra en prisión preventiva mientras continúa el proceso judicial.

Agentes de la Policía Nacional han dado por esclarecido el asesinato de un joven de 29 años ocurrido el pasado 11 de mayo en la zona norte de Málaga capital. El presunto autor, un varón de 27 años, ha sido detenido tras una investigación que ha permitido su identificación y localización en menos de un mes desde los hechos.

El detenido, que huyó del lugar tras la agresión, ya ha sido puesto a disposición judicial y se encuentra en prisión preventiva.

Los hechos se produjeron en la vía pública, cuando la Sala del 091 recibió varias llamadas alertando de la presencia de un hombre tendido en el suelo y sangrando de forma abundante a causa de una grave herida en el pecho.

Hasta el lugar se desplazaron agentes de la Brigada de Seguridad Ciudadana de la Comisaría Provincial de Málaga, que prestaron una primera asistencia a la víctima hasta la llegada de los servicios sanitarios del 061. Posteriormente, el joven fue trasladado de urgencia a un centro hospitalario, donde falleció aproximadamente una hora después debido a la gravedad de las lesiones.

La herida, una puñalada en el pecho, le afectó directamente al pulmón.

Desde el primer momento, el caso fue asumido por el Grupo de Homicidios de la Brigada Provincial de Policía Judicial, que inició las pesquisas para esclarecer lo ocurrido.

En el lugar de los hechos, agentes de Policía Científica realizaron la correspondiente inspección ocular técnico-policial, recabando pruebas clave para el avance de la investigación.

Las diligencias permitieron la rápida identificación del presunto autor, un hombre de 27 años que, según las investigaciones, conocía a la víctima y mantenía con ella una relación previa vinculada al alquiler de una vivienda.

Una huida con apoyo familiar

Tras el crimen, el sospechoso se dio a la fuga y permaneció oculto durante semanas, presuntamente con la ayuda de familiares directos, lo que dificultó inicialmente su localización.

Esta circunstancia obligó a desplegar diferentes dispositivos de búsqueda, tanto dinámicos como estáticos, coordinados por el Grupo de Homicidios de Málaga.

Finalmente, los agentes lograron dar con su paradero y proceder a su detención. El presunto autor fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente, que ha decretado su ingreso en prisión preventiva mientras avanza la causa.