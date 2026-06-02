El palo de la autopista de la Costa del Sol en verano: ir y volver de Málaga a Guadiaro ya cuesta casi 40 euros

Una de las estaciones de peaje en la autopista de la Costa del Sol. Autopista del Sol

Las claves

Las claves Generado con IA La autopista de la Costa del Sol cobra casi 40 euros por un viaje de ida y vuelta entre Málaga y Guadiaro durante la temporada alta de verano. Las tarifas especiales de verano suponen un aumento superior al 60% respecto al resto del año, afectando principalmente a vehículos ligeros. No existen alternativas ferroviarias más allá de Fuengirola, lo que obliga a los usuarios a elegir entre la autopista de pago o la saturada y peligrosa A-7. El PP critica la subida del peaje y reclama que los ingresos adicionales se destinen a bonificaciones para usuarios habituales y a mejoras en la infraestructura.

Estamos en temporada alta, miles de coches por las carreteras y la concesionaria de la autopista de la Costa del Sol se vuelve a poner las botas.

Desde este 1 de junio y hasta el 30 de septiembre, Autopista del Sol activa lo que llaman tarifas de temporada especial, es decir, del verano.

Y eso implica un aumento superior al 60%. Si usted quiere utilizar la autopista para ir, por ejemplo, desde Málaga a Tarifa debe pasar por tres peajes: Calahonda, San Pedro Alcántara y Manilva.

En el de Calahonda le van a cobrar 9,25 euros, en el de San Pedro 6,25 euros y en el de Manilva 4,05 euros. En total, 19,55 euros. Y para la vuelta otro tanto.

Dicho de otra forma, utilizar la autopista de la Costa del Sol en todo su tramo este verano le va a salir por casi 40 euros ida y vuelta, frente a los 24 euros que cuesta fuera de la temporada alta con la excepción de la Semana Santa.

Eso si circula en un vehículo considerado ligero (un turismo normal, una motocicleta, furgonetas y microbuses pequeños). El coste se incrementa si se lleva un vehículo pesado en función del tonelaje y sus ejes.

Si no quiere pagar esos 19,55 euros de ida y otros tantos de vuelta siempre tiene la opción de ir por la carretera nacional de toda la vida, la A7. Eso sí, ya sabe que la velocidad está limitada, que hay muchos atascos y que es bastante peligrosa ya que tiene numerosas incorporaciones.

Si quiere ir más rápido y más seguro le toca pagar. Si es usuario habitual, Autopista del Sol tiene una serie de descuentos que incluso llevan a tener el mismo precio todo el año.

Pero para ello, según detalla la compañía en su página web, hay que hacer al menos 60 tránsitos en un tramo con el mismo medio de pago electrónico en los últimos cuatro meses.

El tren ni está ni se le espera

Carretera o carretera. Para ir desde Málaga más allá de Fuengirola en la costa del sol occidental no hay otra forma de transporte. Coche o autobús.

Marbella es el único municipio de España de más de 100.000 habitantes que no tiene tren. Se ha denunciado hasta la saciedad, pero el famoso tren litoral que uniría la Costa del Sol ni está ni se le espera.

En las últimas décadas solo se han presentado diversos estudios de viabilidad que siempre han terminado en algún cajón. El Ministerio de Fomento dijo que ahora está haciendo otro.

"Subida infernal"

El PP ha criticado en numerosas ocasiones el aumento de coste y que no haya grandes bonificaciones o incluso gratuidad para los usuarios habituales. De hecho, subrayan que no es una autopista al uso sino prácticamente una ronda de circunvalación por la que pasan cada día miles de personas para ir a trabajar o estudiar.

La presidenta del partido en Málaga, Patricia Navarro, denunció este domingo la "infernal subida" del precio para esta temporada de verano.

Navarro asegura que el Gobierno ha aumentado un 10% su recaudación por el peaje de esta autopista alcanzando los 35 millones de euros y ha reclamado que ese dinero se destine a bonificar a los usuarios habituales.

“Hablamos de un dinero que no vuelve a Málaga ni para bonificar a usuarios habituales de la autopista, ni para mejorar la saturada y denostada A-7, ni para ese tercer carril necesario entre San Pedro Alcántara y Puerto Banús”, indica.

En el PP recuerdan además que la AP-7 está liberalizada a su paso por Alicante o que en la AP-9 gallega la vuelta es gratis si se realiza en 24 horas y aplica otro 50% adicional para los conductores habituales.