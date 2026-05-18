El Valle del Guadalhorce se queda sin Cercanías más de dos semanas por obras en la línea C2: tendrán que ir en autobús

Las claves

Las claves Generado con IA El Valle del Guadalhorce quedará sin servicio de Cercanías entre el 22 de mayo y el 8 de junio por obras en la línea C2 de Málaga. El tramo afectado es el comprendido entre Cártama y Álora, incluyendo todas sus paradas intermedias. Durante el corte, los trenes serán sustituidos por un servicio alternativo de autobuses para garantizar la movilidad. El 9 de junio también se modificarán los primeros servicios de tren entre Málaga Centro-Alameda y Álora debido al ajuste final tras las obras.

El Valle del Guadalhorce se quedará temporalmente sin servicio de Cercanías debido a las obras de mejora en la infraestructura ferroviaria de la línea C2 de Málaga.

Entre los días 22 de mayo y 8 de junio, el tramo comprendido entre Cártama y Álora, incluidas sus paradas intermedias, quedará sin circulación de trenes, siendo sustituido por un servicio alternativo de autobuses que garantizará la movilidad de los usuarios.

Así lo han confirmado desde Renfe. La medida afectará de lleno a los municipios del Valle del Guadalhorce, que dependen habitualmente de esta conexión ferroviaria con la capital malagueña.

Horarios del plan alternativo de transporte diseñado por Renfe.

Además, el 9 de junio también se verán afectados el primer tren con salida desde Málaga Centro-Alameda y el primer servicio con origen en Álora, como parte del ajuste final tras las obras.

Renfe recomienda a los viajeros consultar los horarios actualizados en sus canales oficiales y ha pedido disculpas por las molestias ocasionadas, subrayando que los trabajos tienen como objetivo la mejora del servicio.