Resultados elecciones Málaga 2026, escrutinio en directo
Málaga vota este domingo 17 de mayo a los 17 diputados que desde el Parlamento andaluz velarán por sus intereses los próximos cuatro años.
Más información: El foco se estrecha: los 144 municipios que fueron feudos del PSOE y decidirán si Juanma Moreno tiene mayoría absoluta
Málaga vota este domingo 17 de mayo a los 17 diputados que desde el Parlamento andaluz velarán por sus intereses los próximos cuatro años. Y, como consecuencia, al próximo presidente de la Junta de Andalucía.
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Estos son los nuevos parlamentarios andaluces elegidos por Málaga
Las urnas han hablado y los malagueños han designado a quienes, tras tomar posesión de sus escaños, les representarán los próximos cuatro años en el Parlamento andaluz.
El resultado de los comicios autonómicos celebrados este domingo 17 de mayo deja al Partido Popular como la fuerza más votada y con mayor número de representantes. En total 9 de los 17 en disputa. El resto queda repartido entre el PSOE, con 4; Vox, con 2 , y Adelante Andalucía, con 1, y Por Andalucía, con 1.
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El PP conserva su gran bastión de Málaga, aunque sin repetir la histórica mayoría de 2022
Todas las previsiones apuntaban en la misma dirección: el Partido Popular iba a ganar las elecciones andaluzas, pero con la duda asentada de si lo haría con la mayoría absoluta que durante toda la campaña ha reclamado Juanma Moreno.
Uno de los territorios donde la incertidumbre se ha mantenido hasta el último momento ha sido Málaga, provincia donde los populares vuelven a arrasar, consolidando su particular dinastía.
Lo hacen, eso sí, sin ser capaces de repetir el histórico pico cosechado en 2022, cuando fue capaz de hacerse con 10 de los 17 escaños.
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Así queda el mapa malagueño en las elecciones andaluzas del 17 de mayo
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Resultados y escrutinio elecciones andaluzas 2026 en Málaga ciudad | 99,12% escrutado
Resultados y escrutinio elecciones andaluzas 2026 en Málaga ciudad | 99,12% escrutado
Partido Popular: 119.225 votos — 42,98%
PSOE-A: 54.942 votos — 19,80%
Vox: 38.382 votos — 13,83%
Adelante Andalucía: 31.104 votos — 11,21%
Por Andalucía: 16.879 votos — 6,08%
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Resultados y escrutinio elecciones andaluzas 2026 en Vélez-Málaga | 97,44% escrutado
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Resultados y escrutinio elecciones andaluzas 2026 en Torremolinos | 100% escrutado
Resultados y escrutinio elecciones andaluzas 2026 en Torremolinos | 100% escrutado
Partido Popular: 13.618 votos — 46,59%
PSOE-A: 5.508 votos — 18,84%
Vox: 4.310 votos — 14,74%
Adelante Andalucía: 2.465 votos — 8,43%
Por Andalucía: 1.460 votos — 4,99%
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Resultados y escrutinio elecciones andaluzas 2026 en Rincón de la Victoria | 100% escrutado
Resultados y escrutinio elecciones andaluzas 2026 en Rincón de la Victoria | 100% escrutado
Partido Popular: 12.604 votos — 47,74%
PSOE-A: 4.501 votos — 17,04%
Vox: 3.335 votos — 12,63%
Adelante Andalucía: 2.685 votos — 10,17%
Por Andalucía: 1.709 votos — 6,47%
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Resultados y escrutinio elecciones andaluzas 2026 en Alhaurín el Grande | 100% escrutado
Resultados y escrutinio elecciones andaluzas 2026 en Alhaurín el Grande | 100% escrutado
Partido Popular: 5.853 votos — 54,57%
Vox: 1.569 votos — 14,62%
PSOE-A: 1.561 votos — 14,55%
Adelante Andalucía: 641 votos — 5,97%
Por Andalucía: 514 votos — 4,79%
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Resultados y escrutinio elecciones andaluzas 2026 en Estepona | 100% escrutado
Resultados y escrutinio elecciones andaluzas 2026 en Estepona | 100% escrutado
Partido Popular: 12.234 votos — 45,63%
Vox: 4.825 votos — 17,99%
PSOE-A: 4.794 votos — 17,88%
Adelante Andalucía: 2.222 votos — 8,28%
Por Andalucía: 1.059 votos — 3,95%
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Resultados y escrutinio elecciones andaluzas 2026 en Antequera | 100% escrutado
Resultados y escrutinio elecciones andaluzas 2026 en Antequera | 100% escrutado
Partido Popular: 10.370 votos — 49,25%
PSOE-A: 4.469 votos — 21,22%
Vox: 2.709 votos — 12,86%
Adelante Andalucía: 1.543 votos — 7,32%
Por Andalucía: 907 votos — 4,30%
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La participación sube en la provincia de Málaga al 97% escrutado
Datos de participación y escrutinio en la provincia de Málaga al 97% escrutado
Participación: 62,34% (↑ 8,67)
— 740.902 de 1.188.475 electores
Abstención: 37,65% (↓ 8,67)
— 447.573 de 1.188.475 electores
Votos válidos: 99,04% (↓ 0,02)
— 733.794 de 740.902
Votos nulos: 0,95% (↑ 0,02)
— 7.108 de 740.902
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Resultados y escrutinio elecciones andaluzas 2026 en Málaga ciudad | 98,00% escrutado
Resultados y escrutinio elecciones andaluzas 2026 en Málaga ciudad | 98,00% escrutado
Partido Popular: 117.212 votos — 42,80%
PSOE-A: 54.469 votos — 19,89%
Vox: 37.988 votos — 13,87%
Adelante Andalucía: 30.812 votos — 11,25%
Por Andalucía: 16.676 votos — 6,09%
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Resultados y escrutinio elecciones andaluzas 2026 en Torrox | 100% escrutado
Resultados y escrutinio elecciones andaluzas 2026 en Torrox | 100% escrutado
Partido Popular: 3.071 votos — 44,40%
PSOE-A: 1.314 votos — 18,99%
Vox: 1.124 votos — 16,25%
Por Andalucía: 634 votos — 9,16%
Adelante Andalucía: 434 votos — 6,27%
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Resultados y escrutinio elecciones andaluzas 2026 en Ronda | 100% escrutado
Resultados y escrutinio elecciones andaluzas 2026 en Ronda | 100% escrutado
Partido Popular: 8.471 votos — 50,22%
PSOE-A: 3.233 votos — 19,16%
Vox: 1.966 votos — 11,65%
Adelante Andalucía: 1.477 votos — 8,75%
Por Andalucía: 859 votos — 5,09%
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Resultados y escrutinio elecciones andaluzas 2026 en Mijas | 100% escrutado
Resultados y escrutinio elecciones andaluzas 2026 en Mijas | 100% escrutado
Partido Popular: 11.700 votos — 39,08%
Vox: 5.684 votos — 18,98%
PSOE-A: 5.478 votos — 18,29%
Adelante Andalucía: 2.955 votos — 9,87%
SALF: 1.454 votos — 4,85%
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Resultados y escrutinio elecciones andaluzas 2026 en Fuengirola | 100% escrutado
Resultados y escrutinio elecciones andaluzas 2026 en Fuengirola | 100% escrutado
Partido Popular: 13.499 votos — 49,01%
PSOE-A: 4.833 votos — 17,54%
Vox: 4.361 votos — 15,83%
Adelante Andalucía: 2.027 votos — 7,36%
Por Andalucía: 1.262 votos — 4,58%
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Resultados y escrutinio elecciones andaluzas 2026 en la provincia de Málaga | 95,22% escrutado
Resultados y escrutinio elecciones andaluzas 2026 en Málaga | 95,22% escrutado
PP: 9 escaños (-1) 43,93%
PSOE: 4 escaños (=) 20,06%
Vox: 2 escaños (=) 14,59%
Por Andalucía: 1 escaño (=) 5,95%
Adelante Andalucía: 1 escaño (=) 9,32%
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Resultados y escrutinio elecciones andaluzas 2026 en Nerja | 100% escrutado
Resultados y escrutinio elecciones andaluzas 2026 en Nerja | 100% escrutado
Partido Popular: 3.636 votos — 46,91%
PSOE-A: 1.595 votos — 20,57%
Vox: 1.244 votos — 16,04%
Adelante Andalucía: 503 votos — 6,48%
Por Andalucía: 409 votos — 5,27%
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Resultados y escrutinio elecciones andaluzas 2026 en Marbella | 100% escrutado
Resultados y escrutinio elecciones andaluzas 2026 en Marbella | 100% escrutado
Partido Popular: 23.719 votos — 45,79%
PSOE-A: 10.500 votos — 20,27%
Vox: 8.495 votos — 16,40%
Adelante Andalucía: 3.914 votos — 7,55%
Por Andalucía: 2.032 votos — 3,92%
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Resultados y escrutinio elecciones andaluzas 2026 en Coín | 100% escrutado
Resultados y escrutinio elecciones andaluzas 2026 en Coín | 100% escrutado
Partido Popular: 4.894 votos — 48,48%
Vox: 1.625 votos — 16,10%
PSOE-A: 1.409 votos — 13,96%
Adelante Andalucía: 916 votos — 9,07%
Por Andalucía: 469 votos — 4,64%