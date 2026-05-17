Resultados elecciones Málaga 2026, escrutinio en directo

Las urnas han hablado y los malagueños han designado a quienes, tras tomar posesión de sus escaños, les representarán los próximos cuatro años en el Parlamento andaluz.

El resultado de los comicios autonómicos celebrados este domingo 17 de mayo deja al Partido Popular como la fuerza más votada y con mayor número de representantes. En total 9 de los 17 en disputa. El resto queda repartido entre el PSOE, con 4; Vox, con 2 , y Adelante Andalucía, con 1, y Por Andalucía, con 1.