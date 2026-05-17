Quiénes son los nuevos parlamentarios andaluces elegidos por Málaga

Las claves

Las claves Generado con IA El Partido Popular es la fuerza más votada en Málaga y obtiene 9 de los 17 escaños en el Parlamento andaluz. El PSOE consigue 4 representantes, Vox logra 2, mientras que Adelante Andalucía y Por Andalucía obtienen 1 escaño cada uno por Málaga. Entre los elegidos destacan figuras como Juan Manuel Moreno Bonilla (PP), Josele Aguilar (PSOE), Antonio Sevilla (Vox), Luis Rodrigo (Adelante Andalucía) y Ernesto Alba (Por Andalucía). Los nuevos parlamentarios malagueños tienen perfiles variados, con experiencia en áreas como derecho, economía, administración pública, turismo y trabajo social.

Las urnas han hablado y los malagueños han designado a quienes, tras tomar posesión de sus escaños, les representarán los próximos cuatro años en el Parlamento andaluz.

El resultado de los comicios autonómicos celebrados este domingo 17 de mayo deja al Partido Popular como la fuerza más votada y con mayor número de representantes. En total 9 de los 17 en disputa. El resto queda repartido entre el PSOE, con 4; Vox, con 2 , y Adelante Andalucía, con 1, y Por Andalucía, con 1.

Estas son las personas que ocuparán sus asientos en la Cámara autonómica en esta nueva legislatura.

Partido Popular

Juanma Moreno. EFE/ Jorge Zapata

Juan Manuel Moreno Bonilla: Nació en Barcelona en 1970, pero se instaló en Málaga a los pocos meses de nacer. Es Graduado en Protocolo y Organización de Eventos y Máster Oficial en Dirección de Protocolo, Producción, Organización y Diseño de Eventos por la Universidad Camilo José Cela. Asimismo, cursó el Programa de Liderazgo para la Gestión Pública (IESE). Presidente de la Junta de Andalucía desde enero de 2019 y diputado en el Parlamento andaluz desde marzo de 2015.

2. Carolina España.

Carolina España: Es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la UMA,. Ha desempeñado un papel central en el Gobierno de Andalucía como consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos desde 2022. A sus responsabilidades iniciales sumó en 2024 la portavocía del Ejecutivo autonómico y en octubre de 2025 asumió las competencias de Diálogo Social.

José Ramón Carmona.

José Ramón Carmona: Nació en Granada en 1976. Licenciado en doble especialidad de Ciencias Políticas y Sociología en la Universidad de Granada Máster en Marketing y Gestión Comercial en ESIC Business & Marketing School. Especialista en Comunicación Política y Marketing. Es el secretario general del PP de Málaga desde 2022.

Rocío Blanco.

Rocío Blanco: Nacida en Córdoba en 1966, Rocío Blanco se incorporó al Gobierno andaluz en 2019 como consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo. Licenciada en Derecho en la Universidad de su ciudad natal, en 1993 entró en el Cuerpo de Inspectores de Trabajo.

Arturo Bernal.

Arturo Bernal: Nacido en 1966, el actual consejero de Turismo y Andalucía Exterior es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Málaga, máster en Dirección y Administración de Empresas por el Instituto de Empresa-IE Business School de Madrid y Executive MBA por el Instituto Internacional San Telmo de Málaga.

Jessica Trujillo.

Jéssica Trujillo: Nacida en 1995, es graduada en Derecho y Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad de Granada, es diputada del Parlamento andaluz desde el año 2023 y presidenta de Nuevas Generaciones de Málaga.

Manuel Cardeña.

Manuel Cardeña: Manuel Cardeña (San Pedro Alcántara, Marbella, 1975) es licenciado en Derecho. Cuenta con una sólida trayectoria en la administración pública y la gestión turística, destacando su labor en la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental.

Sandra Extremera.

Sandra Extremera: Graduada en Derecho, licenciada en Ciencias del Trabajo y diplomada en Gestión y Administración Pública, actualmente es concejala en Torrox desde el año 2011 y diputada provincial de Recursos Europeos y de Recursos Humanos (desde 2023).

Víctor González.

Víctor González: Diplomado en Turismo por la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UNED y experto Universitario en Derecho del Turismo, posee una amplia experiencia en el sector público, donde ha ostentado cargos como viceconsejero de Turismo y Andalucía Exterior y de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía.

PSOE

Josele Aguilar.

Josele Aguilar (Málaga,1964): Abogado y profesor de derecho de la UMA. Secretario general del PSOE de Málaga y parlamentario andaluz.

Ana Villarejo.

Ana Villarejo. (Cuevas del Becerro, 1995): Graduada en Relaciones Laborales y MBA máster en administración y gestión de empresas. Portavoz del PSOE de Málaga. Concejala en Cuevas del Becerro.

Daniel Pérez.

Daniel Pérez. (Málaga, 1980): Técnico de Laboratorio. Licenciado en Biología. Portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Málaga, secretario coordinador del área de Política Institucional del PSOE de Andalucía.

Patricia Alba.

Patricia Alba. (Málaga, 1980): Licenciada en Derecho. Diputada provincial. Concejala en el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre. Secretaria de Educación del PSOE de Andalucía.

VOX

Antonio Sevilla.

Antonio Sevilla: Monachil (Granada), mayo 1976. Empresario del sector turístico. Presidente de VOX Málaga desde el año 2020. En 2019 fue elegido concejal de Torremolinos. Parlamentario de VOX en la legislatura recién terminada.

Rocío Marín

Rocío Marín: Rute (Córdoba), 1979. Asistente de marchante de arte. Afiliada a VOX desde 2019. Actualmente ejerce como responsable de Afiliación de VOX Málaga y coordinadora de zona de la Costa del Sol.

Adelante Andalucía

Luis Rodrigo Adelante Andalucía.jpg

Luis Rodrigo: Nacido en el barrio malagueño de Puerto de la Torre el 15 de diciembre de 1998, es informático. El más pequeño de cuatro hermanos, hijo de una bibliotecaria de la Universidad de Málaga y de un pequeño empresario del sector textil.

Por Andalucía

Ernesto Alba.