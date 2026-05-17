Elecciones andaluzas 2026 en Málaga: La participación a las 14:00 horas es del 35,66%

Las claves

Las claves Generado con IA La participación en Málaga a las 14:00 horas alcanza el 35,66%, un 2,68% más que en las elecciones andaluzas de 2022. Un total de 1.284.154 malagueños están llamados a votar este domingo para elegir a sus 17 representantes en el Parlamento andaluz. Las encuestas sugieren que el Partido Popular, favorito para ganar, podría perder un escaño en favor de Vox, mientras que el PSOE también podría ceder uno a Adelante Andalucía. Por primera vez, se utiliza inteligencia artificial para verificar el escrutinio mediante el análisis de imágenes de las actas en las mesas electorales.

Málaga vota desde primera hora de este domingo 17 de mayo a los 17 diputados que desde el Parlamento andaluz velarán por sus intereses los próximos cuatro años. Y, como consecuencia, al próximo presidente de la Junta de Andalucía.

Tras la apertura de los colegios a las 09:00 horas, sin incidencias reseñables, los 1.284.154 malagueños habilitados para ello pueden ejercer su derecho al voto.

Los datos oficiales precisan que hasta las 14:00 horas ha acudido a los colegios electorales el 35,66%, lo que supone un 2,68% más que en los comicios de 2022, cuando a esa misma hora lo hizo un 32,98%.

No es el primer avance de participación. Este corresponde a las 11:30 horas, cuando, según la información aportada desde la Administración regional, había ejercido su derecho al voto el 15,03% del censo (182.444 personas). Un dato algo por debajo del 15,62% de la cita de 2022 (182.468 personas)

A la espera de los resultados finales, cabe recordar que el Partido Popular fue en 2022 la fuerza más votada, logrando 10 de los 17 asientos correspondientes a la provincia. Le siguieron el PSOE, con cuatro; Vox, con dos, y Por Andalucía, con uno.

Las encuestas publicadas en las últimas fechas abren la puerta a que los populares pierdan uno de sus escaños, que podría pasar a manos de Vox, ocurriendo lo propio con el PSOE, en favor de Adelante.

Estas son unas elecciones marcadas, además, por una gran apuesta tecnológica. Se ha incorporado por primera vez la inteligencia artificial en la verificación del escrutinio con el análisis de imágenes de las actas tomadas desde las mesas.

El gran favorito para ganar las elecciones es Juanma Moreno, del Partido Popular. La principal duda es si podrá revalidar la mayoría absoluta que consiguió en 2022 con 58 escaños o si tendrá que apoyarse en Vox para gobernar. La mayoría absoluta está en 55 parlamentarios.

A nivel regional, los sondeos vaticinan una caída en picado del PSOE y de su candidata María Jesús Montero. En 2022 sumaron 30 escaños y se prevé que en esta ocasión no alcance esa cifra. Al tiempo, prevén un ligero incremento de Vox hasta los 16 escaños (en 2022 obtuvieron 14) y un posible incremento de Adelante Andalucía.