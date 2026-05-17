Elecciones andaluzas 2026 en Málaga: más de 1,2 millones de personas llamadas a las urnas este 17M

Las claves

Las claves Generado con IA Más de 1,2 millones de malagueños están llamados a votar en las elecciones andaluzas del 17 de mayo de 2026. 91.003 personas participarán por primera vez en unas elecciones en Málaga, destacando el crecimiento del censo electoral. En los comicios de 2022, el PP fue el partido más votado en Málaga con 46,98% de los sufragios, seguido del PSOE y Vox. La provincia contará con 1.772 mesas electorales y 353.922 personas potenciales para formar parte de ellas en la capital.

Las elecciones al Parlamento de Andalucía 2026 ya están aquí. Durante toda la jornada los malagueños acudirán a sus colegios electorales para ejercer su derecho al voto y elegirán a 17 diputados, tras dar en los últimos comicios al PP 10 parlamentarios, al PSOE cuatro, dos a Vox y uno a Por Andalucía.

En total son 6.812.861 las personas que están llamadas a las urnas este 17M. En Málaga en concreto son 1.284.154. De las cuales 70.778 residen en el extranjero y 1.284.154 en Andalucía.

Cabe destacar que con respecto a las autonómicas del 19 de junio de 2022, en Málaga votarán por primera vez en unas elecciones 91.003 personas. De todas ellas, 69.301 votan por vez primera en unos comicios regionales. En relación con las generales del 23 de julio de 2023 son 50.509 más, y respecto a los comicios europeos del 9 de junio de 2024 el aumento es de 34.910 electores.

En cuanto a los votantes en la capital malagueña, cabe señalar que el número total de electores potenciales para formar parte de las mesas electorales se sitúa en 353.922 personas, tras excluir a los mayores de 70 años, que ascienden a 84.353 electores y quedan fuera del proceso.

634 mesas electorales en Málaga

El dispositivo electoral se completa con la constitución de 1.772 en la provincia de Málaga para la jornada del 17 de mayo, que movilizarán a miles de ciudadanos designados mediante sorteo.

Los datos reflejan una evolución del censo electoral en la ciudad, marcada por cambios demográficos, educativos y de estructura de edad, que influyen directamente en la configuración de las mesas electorales y en el perfil de los ciudadanos llamados a participar en el proceso.

Resultados de las autonómicas de junio de 2023 en Málaga

La participación global en la provincia de Málaga del pasado 19 de junio de 2022 fue del 56,21%, dos puntos por encima a la de diciembre de 2018 (54,22%), y una menor abstención que en los comicios anteriores.

El PP logró en Málaga diez parlamentarios andaluces (+6), frente a los cuatro del PSOE (se mantuvo igual), dos de Vox (mismo número que en 2018) y uno de Por Andalucía.

En la provincia de Málaga, el PP logró 304.548 votos (+161.802), lo que supuso el 46,98% de los sufragios (+24,41 puntos); seguido del PSOE, con 134.247 votos (-18.730) y un 20,71%; siendo tercera fuerza Vox, con 87.611 votos (+14.882) y el 13,52% de los mismos y 'Por Andalucía', con 52.219 sufragios, el 8,06%.

En el caso de los grandes municipios, en Málaga capital los populares obtuvieron 114.270 votos (+64.280), lo que supuso el 46,50% del total; mientras que el PSOE perdió 3.739 votos, con 49.682 obtenidos y el 20,22% del global.

La tercera fuerza en la ciudad fue Vox, que subió 3.196 sufragios, con 30.977 (12,61%), seguido de Por Andalucía, con 21.097 votantes (8,59%) y Adelante Andalucía, con 11.327 (4,61%).

En quinto lugar quedó Ciudadanos que se hundió con 42.653 votos perdidos, logrando 9.183 (3,74%).

En la Costa del Sol occidental, en Marbella, el PP logró 20.676 votos (+10.908), el 47,50%; seguido del PSOE, que cae en 1.185 (-3,05%) y se quedó con el 21,06% de los sufragios. Vox fue también tercera fuerza, con 6.753 votos (+1.042); 'Por Andalucía', cuarta, con 2.534 votos; y Ciudadanos quinta, con 1.467 votos (-7.577).

En Ronda fue igualmente el PP el partido que más ha contado con el respaldo de la ciudadanía. Así, pasó del 23% de los votos en 2018 al 51,48% actual, con 7.798 (+4.344), seguido del PSOE, que cayó en 644 sufragios, con 3.204 (21,16%) y Vox, que fue tercera fuerza en la Ciudad del Tajo pero donde disminuyó en 138 votos con respecto a hace tres años y medio, logrando 1.902 (12,56%).

Ya en la Costa del Sol-Axarquía, el PP también ganó en sus localidades de mayor población, como Vélez-Málaga, donde obtuvo 15.919 votos (+7.835) y el 47,44% del total; seguido por el PSOE como segundo partido, con 6.376 votos (-1.617), el 19%. Vox incrementó su presencia en esta localidad con 5.475 sufragios (+1.636), 'Por Andalucía' logra 2.245 y Cs, 988 (-4.938).