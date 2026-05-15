EL ESPAÑOL y Magas organizan en Málaga la Semana del Liderazgo Femenino con grandes eventos

Varios de los invitados a la gala que se celebró el pasado año en La Alhambra de Granada.

Las claves

Las claves Generado con IA Málaga acogerá la Semana del Liderazgo Femenino 2026 entre el 26 y el 28 de mayo, organizada por EL ESPAÑOL y Magas. La programación incluye eventos en sedes exclusivas y actividades que recorren la historia local y los retos actuales del liderazgo femenino. Destacan la gala "La Alfombra de la cultura y el liderazgo femenino" y el Foro de incidencia y liderazgo de ‘Las Top 100 Mujeres Líderes’. Habrá presentaciones de libros, clubes de lectura y celebraciones históricas como "Málaga made America" para conmemorar los 250 años de la independencia de EE.UU.

Málaga se prepara para acoger una de las citas más relevantes del año en materia de visibilidad y talento: la Semana del Liderazgo Femenino 2026.

Bajo el sello de EL ESPAÑOL y Magas, este encuentro propone un recorrido que va desde las raíces históricas de la ciudad hasta los retos actuales de las mujeres en los puestos de alta dirección.

La programación, que se desarrollará entre el 26 y el 28 de mayo, destaca por la diversidad de sus propuestas y la exclusividad de sus sedes.

Una agenda de alto nivel

La semana arrancará con un guiño a la historia transatlántica y cerrará con el análisis del liderazgo actual.

El martes, 26 de mayo, tendrá lugar en el Jardín Botánico el evento "Málaga made America", una celebración de los 250 años de la Independencia de Estados Unidos en la que tanto protagonismo tuvieron personas nacidas en Málaga como Bernardo de Gálvez o Luis de Unzaga.

El miércoles, 27 de mayo, la jornada será intensa. Arranca a las 12:00 en la Fábrica de Cervezas Victoria con un Club de Lectura sobre la obra de Elvira Roca Barea.

A las 13:00, el Salón de los Espejos del Ayuntamiento de Málaga recibirá a Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta de EL ESPAÑOL, para la presentación nacional de su nuevo libro Las gobernadoras.

El día culminará a las 19:30 en el Castillo de Gibralfaro con la gala "La Alfombra de la cultura y el liderazgo femenino". Patrocinada por el grupo LVMH, será el pistoletazo de salida de la XIV edición de Las Top 100 Mujeres Líderes en España,

El broche de oro lo pondrá el Foro de incidencia y liderazgo de ‘Las Top 100 Mujeres Líderes’ el jueves 28 de mayo, donde se debatirán las claves estratégicas del poder femenino.