PSOE se compromete por escrito a llevar el Metro al PTA y Campanillas si llega a la Junta de Andalucía

Las claves

Las claves Generado con IA El PSOE de Málaga se compromete por escrito a llevar el Metro al Málaga TechPark y Campanillas si gobierna la Junta de Andalucía. El acuerdo incluye la construcción de un nuevo centro de salud en Campanillas y el encauzamiento del río Campanillas para prevenir inundaciones. Los dirigentes socialistas critican la gestión del PP en Málaga y acusan a Juanma Moreno de olvidar promesas electorales anteriores sobre el Metro. El PSOE destaca que estas tres actuaciones son demandas históricas de los vecinos y esenciales para mejorar los servicios públicos en la zona.

El PSOE de Málaga se ha comprometido por escrito con la presidenta de la Asociación Evolución de la barriada malagueña de Campanillas, Carmen Fernández, para impulsar tres actuaciones "históricas" en el distrito, como es llevar el Metro al Málaga TechPark y a la zona; construir un nuevo centro de salud y ejecutar el encauzamiento del río Campanillas.

Así lo han firmado este viernes durante un acto electoral celebrado en dicha barriada malagueña, en el que ha participado el portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Patxi López, y el secretario general del PSOE de Málaga y candidato número uno por la provincia al Parlamento andaluz, Josele Aguilar.

López ha asegurado que en estas elecciones andaluzas "va a haber muchas sorpresas" porque, según ha afirmado, "la gente está mucho más motivada y mucho más movilizada de lo que piensan quienes se creen que van a ganar". "Vamos a hacer campaña para que nadie se quede en casa el domingo 17 y luego se lamente el lunes", ha señalado.

Así, ha advertido de que existen "muchos motivos para movilizarse" para defender los servicios públicos y ha criticado "el estilo PP", así como que la Junta de Andalucía "rechace miles de millones de euros de financiación o de quita de la deuda" sin presentar una alternativa. Frente a todo esto, ha defendido que María Jesús Montero "tiene ideas y tiene ganas".

El dirigente socialista ha señalado que este "estilo PP" también está en Málaga. "Yo llevo bajando más de 30 años a Málaga y la he visto crecer, la he visto transformarse, pero también he visto cómo se ha expulsado a los vecinos y vecinas, por ejemplo, del centro de Málaga y he visto cómo a los barrios no se les atiende como se debe", ha dicho.

Por su parte, Aguilar ha criticado que Campanillas "ha estado y está olvidado por el PP, tanto por Juanma Moreno en la Junta de Andalucía como por Paco de la Torre en el Ayuntamiento de Málaga". "Parece que para ellos hay malagueños de primera y de segunda, y sitúan a los vecinos y vecinas de Campanillas en ese vagón de cola", ha afirmado.

Aguilar ha recordado que Moreno prometió en 2018 llevar el metro a Campanillas y al Parque Tecnológico. "Ocho años después ha metido aquel compromiso electoral en el cajón del olvido, yo diría más bien en el cajón de las mentiras y los engaños", ha criticado.

El candidato socialista ha anunciado que, a partir del 17 de mayo, "una de las primeras medidas" que impulsará el PSOE desde el Gobierno de la Junta de Andalucía será llevar el Metro a Campanillas y al PTA. "No tiene ningún sentido que teniendo un parque tecnológico como Málaga Tech no esté conectado por Metro con el centro de la ciudad", ha subrayado.

Asimismo, ha defendido la necesidad de un nuevo centro de salud para Campanillas y ha garantizado que "de la mano de María Jesús Montero será una realidad en la próxima legislatura". También ha destacado el compromiso socialista con el encauzamiento del río Campanillas para acabar con el temor de los vecinos y vecinas ante nuevos episodios de inundaciones.

"El 17 de mayo, los vecinos y vecinas de Campanillas se juegan mucho. No se trata solo de cambiar un gobierno, sino de cuestiones muy cercanas: el centro de salud, el metro a Campanillas y el encauzamiento del río", ha concluido Aguilar. "Los socialistas nos comprometemos por escrito a dar cumplimiento a estos tres compromisos", ha finalizado.