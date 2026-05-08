Los Cercanías de Málaga vuelven a fallar: varios trenes cancelados este viernes

Las claves

Las claves Generado con IA Una avería en la infraestructura ferroviaria entre Torremolinos y Guadalhorce provoca cancelaciones en los Cercanías de Málaga este viernes. Renfe ha suspendido varios trenes en la línea que conecta Málaga con Fuengirola, incluyendo servicios con salida a las 11:50, 12:00 y 12:20 horas. Se han registrado retrasos de hasta 15 minutos en trenes como el de El Chorro a Málaga Centro y el de Málaga Centro a Álora.

Nueva jornada de sobresaltos en los Cercanías de Málaga. Tras varias semanas de relativa normalidad, a excepción de retrasos en algunas circulaciones, este viernes se registran problemas de más intensidad.

De acuerdo con la información oficial aportada por Renfe, una avería en la infraestructura está ocasionando la cancelación de varios trenes en el ramal que une Málaga con Fuengirola.

Por su parte, desde el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), confirman los retrasos en la línea C1 e informan de una incidencia en la infraestructura entre Torremolinos y Guadalhorce. "

⚠️Se están registrando retrasos en la línea C1 del núcleo de cercanías de Málaga por una incidencia en la infraestructura entre Torremolinos y Guadalhorce.

👷♀️Se está trabajando para solucionar esta incidencia a la mayor brevedad. — INFOAdif (@InfoAdif) May 8, 2026

En concreto, estos son los servicios suspendidos hasta el momento:

Tren con salida a las 11:50 h de la estación de MÁLAGA CENTRO y con destino FUENGIROLA

Tren con salida a las 12:00 h de la estación de FUENGIROLA y con destino MÁLAGA CENTRO

Tren con salida a las 12:20 h de la estación de FUENGIROLA y con destino MÁLAGA CENTRO

Las incidencias, en cualquier caso, se acumulan desde las horas previas. Así, el tren con salida a las 10:43 h de la estación de El Chorro y con destino Málaga Centro Alameda ha circulado con una demora de 15 minutos.

Es justo lo mismo que ha sucedido con el convoy que salía a las 11:40 horas de la estación de Málaga Centro y destino Álora.