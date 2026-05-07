El fin del chollo en el interior de Málaga: la vivienda en los pueblos baratos se dispara hasta un 48%

Las claves

Las claves Generado con IA El precio de la vivienda en pueblos del interior de Málaga ha subido hasta un 48% anual, superando a la Costa del Sol. Arriate (+48,3%), Archidona (+44,9%) y Alameda (+42,7%) lideran el ranking de revalorización inmobiliaria en la provincia. El encarecimiento se debe al desplazamiento de compradores desde la costa y al auge del teletrabajo y los nómadas digitales. Aunque siguen existiendo zonas con precios bajos, la tendencia general en el interior es de fuertes subidas, triplicando la media provincial.

Los pueblos del interior malagueño, que hace pocos años se promocionaban como alternativas baratas a Málaga capital y sus playas, han perdido ese estatus de chollo.

Los datos publicados por Idealista, correspondientes al pasado mes de abril, muestran subidas anuales en el precio de viviendas en venta del 40-48% en Arriate, Archidona y Alameda, superando ampliamente a destinos costeros como Marbella (+9%) o Fuengirola (+10,2%).

La provincia de Málaga alcanza los 4.121 €/m² (+12,2% interanual), pero son los municipios rurales los que lideran el ranking de revalorización.

Arriate se dispara hasta 1.524 €/m² con un +48,3% anual, seguido de Archidona (1.134 €/m², +44,9%) y Alameda (905 €/m², +42,7%). Cómpeta (+28,8%) y Colmenar (+27,0%) completan el top 5 de esta fiebre inmobiliaria interior.

Arriate (+48%), Archidona (+45%): los pueblos del interior de Málaga donde MÁS SUBE la vivienda Los pueblos del interior malagueño lideran la revalorización inmobiliaria de abril 2026. Según Idealista, Arriate (+48,3%), Archidona (+44,9%) y Alameda (+42,7%) superan con creces las subidas de Marbella (+9%) o Fuengirola (+10,2%). 🏆 TOP 5: Donde MÁS SUBE el precio de la vivienda Municipio Precio abril 2026 Subida anual vs. Máximo histórico 🥇 Arriate 1.524 €/m² +48,3% ✅ Nuevo máximo 🥈 Archidona 1.134 €/m² +44,9% ✅ Nuevo máximo 🥉 Alameda 905 €/m² +42,7% 📉 -0,9% (feb) Cómpeta 2.011 €/m² +28,8% ✅ Nuevo máximo Colmenar 1.240 €/m² +27,0% ✅ Nuevo máximo Contexto: Málaga provincia: 4.121 €/m² (+12,2%). Estas subidas del interior triplican la media provincial. 📊 Datos: Idealista abril 2026

Antequera consolida su rol de capital interior con 1.536 €/m² (+25,7% anual), mientras Pizarra (+24,3%) y Vélez-Málaga (+22,4%) funcionan como puentes hacia la costa.

La Costa del Sol: lujo consolidado

Marbella lidera los precios absolutos con 5.596 €/m² (+9,0%), seguida de Benahavís (5.458 €/m², +11,9%), Fuengirola (4.431 €/m², +10,2%) y Estepona (4.268 €/m², +10,7%). Estos municipios tocan o rozan máximos históricos, pero sus crecimientos porcentuales palidecen ante el interior

Málaga capital, con 3.722 €/m² (+10,1%), queda en un segundo escalafón, mientras Benalmádena (4.109 €/m²) y Torremolinos (3.984 €/m²) completan la franja del lujo costero.

Aún existen bolsas de precios bajos, aunque también al alza:

Cuevas de San Marcos: 474 €/m² (el más barato)

Villanueva de Algaidas: 614 €/m² (-0,6% anual)

Campillos: 918 €/m² (+9,0%)

¿Por qué explota el interior?

Hay varios factores que pueden justificar la transformación que está sufriendo el mercado inmobiliario en el interior de la provincia.

Uno de ellos se relaciona directamente con la expulsión de compradores sin capacidad real para hacerse con la propiedad de una vivienda en la zona litoral, donde los valores siguen alcanzando niveles históricos.

Un segundo motivo puede tener que ver con la apuesta de muchos de estos compradores por el teletrabajo, a lo que se suma el incremento de los denominados nómadas digitales. Este perfil puede apostar por zonas como Arriate (cerca de Ronda), Archidona (accesible desde Antequera) o Cómpeta (Axarquía emergente).