Caos en la A-7 en Málaga: un accidente múltiple genera ya 12 kilómetros de atasco en Torremolinos

Imagen de la colisión múltiple en la A-7 a la altura de Torremolinos. Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga

Las claves

Las claves Generado con IA Un accidente múltiple en la A-7 a la altura de Torremolinos provoca más de 12 kilómetros de retenciones en sentido Málaga. El siniestro afecta a los carriles izquierdo y central entre los kilómetros 1002 y 1014, complicando la circulación a primera hora del miércoles. En el accidente están implicados siete turismos y un camión, según el Consorcio Provincial de Bomberos. Han intervenido efectivos de bomberos, Guardia Civil y servicios sanitarios, desplazados a la zona del accidente.

Un accidente múltiple ocurrido en la A-7 a la altura de Torremolinos está provocando en estos momentos más de 12 kilómetros de retenciones en sentido Málaga.

Así lo confirman desde la Dirección General de Tráfico (DGT). Las fuentes precisan que los problemas se extienden entre el kilómetro 1002 y el 1014 en sentido a la capital de la Costa del Sol.

El siniestro ha ocasionado el corte de los carriles izquierdo y central de la carretera, afectando de lleno a la normal circulación a primera hora de este miércoles.

Imagen del atasco en la A-7, que llega a Fuengirola.

Desde el Consorcio Provincial de Bomberos informan de que en el accidente se han visto implicados siete turismos y un camión.

Han sido desplazados a la zona efectivos del parque de Torremolinos. A estos se suman agentes de la Guardia Civil, al tiempo que se ha solicitado la asistencia de Servicios Sanitarios y ambulancia.