De Málaga a Murcia: esta es la panadería que no para de crecer en España y suma ya 32 locales

Imagen de uno de los establecimientos de Fermento.

Las claves

Las claves Generado con IA La cadena de panaderías Fermento, originaria de Málaga, abre un nuevo local en la Gran Vía Escultor Francisco Salzillo de Murcia. El nuevo establecimiento cuenta con un obrador visible desde el interior, reforzando la conexión del cliente con el proceso artesanal de elaboración. Fermento mantiene su propuesta basada en largas fermentaciones, horneado en piedra y métodos tradicionales para recuperar sabores y mejorar la digestibilidad. Con esta apertura, Fermento suma 32 establecimientos en España, consolidando su presencia en comunidades como Andalucía, Asturias, Madrid, Santander y Valencia.

La cadena de panadería Fermento, originaria de Málaga, sigue expandiendo sus dominios y confirma su llegada a la ciudad de Murcia con la apertura de un nuevo establecimiento en plena Gran Vía Escultor Francisco Salzillo, una ubicación estratégica asesorada por la consultora internacional Savills.

El local, situado en una esquina privilegiada junto a la calle Madre de Dios, destaca por su diseño orientado a la transparencia.

El espacio contará con un obrador visible desde el interior de la tienda, una decisión estratégica que busca reforzar la conexión directa del consumidor con el proceso de elaboración diario, desde el amasado hasta el horneado final.

Detrás de este proyecto se encuentra Carlos Pérez, representante de la tercera generación de una familia de panaderos.

Su propuesta de valor se mantiene inalterable frente a la expansión: el uso de largas fermentaciones, el horneado en piedra y el respeto absoluto por los tiempos tradicionales.

Este enfoque busca ofrecer un producto que, además de recuperar los sabores y aromas de antaño, destaca por una mayor digestibilidad.

La nueva tienda de Murcia no solo ofrecerá su gama de panes artesanales, sino que dispondrá de un catálogo completo que incluye bollería, pastelería y referencias de comida lista para consumir, adaptándose a las necesidades de los consumidores en cualquier momento del día.

Una expansión consolidada

Con esta apertura en Murcia, la firma malagueña alcanza ya los 32 establecimientos operativos.

La red de Fermento se extiende actualmente por comunidades como Andalucía, Asturias, Madrid, Santander y Valencia, consolidándose como un referente en el segmento de la panadería artesanal premium.

La operación inmobiliaria, que ha contado con la representación de OCR Real Estate para la propiedad, subraya el interés de las grandes consultoras por integrar conceptos de retail experiencial en los ejes comerciales más cotizados de las ciudades españolas.