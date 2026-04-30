Yolanda Díaz confirma que acudirá a la manifestación central de CCOO y UGT en Málaga por el 1º de mayo

Las claves

Las claves Generado con IA Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, asistirá a la manifestación central del 1º de mayo de CCOO y UGT en Málaga. El acto estará encabezado por los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez. Díaz ha hecho un llamamiento para que los trabajadores participen en las movilizaciones del Día Internacional del Trabajo. La ministra también ha pedido reivindicar el derecho a la vivienda, tras la caída del decreto de prórroga de alquileres en el Congreso.

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha confirmado este jueves que acudirá a la manifestación central del 1º de mayo de CCOO y UGT, que este año se celebrará en Málaga encabezada por los secretarios generales de ambos sindicatos, Unai Sordo y Pepe Álvarez, respectivamente.

"Sí, voy a acompañar a los secretarios generales, en este caso en Málaga, y creo que tengo la enorme suerte que desde que nací hasta el día de hoy, todos los primeros de mayo de mi vida he acompañado a mis padres y mi hija me ha acompañado a mí, y creo que he sido la primera ministra en España que he salido también como ministra a las calles", ha subrayado en declaraciones a RNE recogidas por Europa Press.

Díaz ha hecho un llamamiento para que los trabajadores "se vuelquen en las calles" y participen en los actos del Día Internacional del Trabajo.

Además de defender el trabajo digno, Díaz ha instado a salir a las calles de toda España en el día de mañana para reivindicar también el derecho a la vivienda, máxime tras decaer esta semana en el Congreso esta semana el decreto de prórroga de los contratos de alquiler.

Preguntada por su decisión de manifestarse el 1º de mayo, la ministra ha indicado que "los símbolos importan" y que el hecho de que un alto cargo del Gobierno salga a las calles el Día del Trabajo es una forma de que los trabajadores se vean representados en su Gobierno.