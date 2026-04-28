Las claves

Las claves Generado con IA VivaGym absorbe a Synergym y crea un gigante del fitness con 450 gimnasios y sede en Málaga. La operación une a dos cadenas nacidas en Málaga, con VivaGym respaldada por Providence Equity Partners y Synergym por varios fondos de inversión. Synergym, tercera mayor cadena de gimnasios de España, ha crecido sin franquicias y cuenta con más de 300.000 socios y 1.112 empleados. Synergym levantó 120 millones de euros en financiación en un año y facturó 72,2 millones en 2025, un 44% más que el año anterior.

Durante años fueron la cara y la cruz de un mismo negocio. Las dos nacieron en Málaga con apenas dos años de diferencia, las dos vendían cuotas baratas, las dos competían por los mismos barrios. Pero VivaGym y Synergym jamás se parecieron en lo esencial: la primera engordaba comprando rivales y la segunda no había comprado nunca a nadie, empeñada en abrir cada nuevo club con sus propios medios. Sin embargo este lunes trascendía que, finalmente, VivaGym se queda con Synergym.

Ambas compañías nacieron y mantienen su sede en la capital malagueña. VivaGym fue fundada en 2011 y desde 2024 está respaldada por el fondo estadounidense Providence Equity Partners, una firma de capital privado especializada en empresas de medios, comunicaciones y educación con sede en Providence (Rhode Island) y oficinas en Londres, Nueva York y Boston. Synergym, por su parte, fue creada en 2013 por Sergey Miteyko y Leonard Lvovich, y cuenta en su accionariado con los fondos Growth Partner (desde 2019), Oxy Capital (desde 2021) y All Seas Capital (desde 2024).

"Un momento decisivo" para VivaGym

La consejera delegada de VivaGym, Cristina Burzako, ha calificado la operación como "un momento decisivo" para la compañía: "Estamos uniendo dos negocios complementarios para expandir significativamente nuestro alcance y servir mejor a los miembros en toda Iberia. Nuestro enfoque es brindar una experiencia de fitness accesible y de alta calidad, y este paso nos permite acelerar esa ambición". La directiva ha defendido que, con "una red más amplia y capacidades mejoradas", el grupo está "bien posicionado para seguir mejorando" su oferta e "impulsar la siguiente fase" de su crecimiento.

Por parte del fondo, el director general de Providence, Robert Sudo, ha encuadrado la operación en la estrategia del fondo de "construir plataformas estratégicas en sectores atractivos y de alto crecimiento".

El directivo ha destacado que la empresa se beneficia de "una sólida tendencia a largo plazo de personas dispuestas a invertir en salud y bienestar, junto con una creciente demanda de fitness accesible y flexible". Sudo ha avanzado además que ven "un gran potencial para seguir expandiendo la plataforma tanto a través del crecimiento orgánico como de oportunidades específicas".

El director general de Synergym, Jordi Bella, ha definido la operación como "la culminación de un periodo de éxito y expansión" para la cadena malagueña: "La alianza con VivaGym es el siguiente paso lógico tras una trayectoria que comenzó en 2013".

Synergym, la malagueña que crece sin franquicias

Synergym es la tercera mayor cadena de gimnasios de España. Según el reportaje publicado por este periódico el pasado febrero, la compañía cuenta con 160 gimnasios repartidos por todas las comunidades autónomas, más de 300.000 socios y 1.112 empleados.

Sus fundadores, Miteyko, de origen alemán y Lvovich, con nacionalidad británica y estadounidense, ocuparon cargos directivos en multinacionales de prestigio antes de poner en marcha la cadena en 2013 en Málaga.

La clave del éxito de Synergym ha sido instalar gimnasios en zonas urbanas, normalmente barrios tradicionales, con maquinaria de calidad y cuotas mensuales de entre 20 y 40 euros. La cadena ha crecido sin recurrir al modelo de franquicia: todos sus centros son propios.

En 2025 abrió 41 gimnasios en España, 21 de ellos solo en el último trimestre, y para 2026 se había marcado el objetivo de alcanzar los 210 establecimientos.

En la estructura accionarial conocida hasta la operación, Miteyko mantenía el 42,8% del capital tras invertir 4,5 millones de euros y Lvovich el 14,3% tras desembolsar 1,5 millones. El resto se repartía entre All Seas Capital (15%), Growth Partner (14,3%) y Oxy Capital (13,7%).

120 millones de financiación en un año

Para sostener ese ritmo de aperturas, Synergym levantó 120 millones de euros de financiación en apenas un año. En febrero de 2025 cerró una financiación sindicada de 70 millones, la primera de este tipo en el sector fitness en España, con la participación de Santander, CaixaBank, BBVA, Unicaja y Oquendo Capital. En noviembre captó otros 50 millones adicionales para el plan de expansión.

Las cuentas acompañaban el ritmo: la firma facturó 72,2 millones de euros en 2025, un 44% más que el ejercicio anterior, y alcanzó un Ebitda de 27,1 millones, un 58% por encima del año previo. Para 2026 preveía llegar a los 100 millones de euros de ingresos.

El director financiero, Tom Botten, defendía recientemente que "un elevado ritmo de aperturas no solo no compromete la rentabilidad, sino que refuerza el modelo de negocio y desempeño global de Synergym".

VivaGym ha contado en la operación con el asesoramiento de Boston Consulting Group, Deloitte, Uría Menéndez y A&O Shearman. Synergym ha sido asesorada por Houlihan Lokey y Garrigues.