Luto entre los empresarios de Málaga: muere Antonio López, figura clave de los polígonos

Las claves

Las claves Generado con IA Antonio López Olmo, presidente de la Asociación de Polígonos de Málaga (APOMA), ha fallecido a pocos días de cumplir 62 años. Destacó por su papel en la defensa de los parques empresariales, el impulso de infraestructuras y la interlocución institucional en Málaga. Fue clave en la búsqueda de soluciones al problema de la inundabilidad en el Polígono Guadalhorce y la mejora de servicios y seguridad en los parques. Su legado está ligado al desarrollo económico y la modernización de los espacios productivos de la provincia de Málaga.

Los empresarios de la provincia de Málaga están de luto tras la muerte de Antonio López Olmo, quien fuera presidente de la Asociación de Polígonos de Málaga.

El fallecimiento ha sido lamentado este martes por APOMA, que, en una nota de prensa, ha destacado que López fue referente en la defensa de los parques empresariales.

La entidad ha querido destacar su papel al frente de la organización entre 2020 y 2024 y su contribución al impulso de infraestructuras, la interlocución institucional y la respuesta al histórico problema de la inundabilidad en el Guadalhorce.

Asimismo, subraya que fue una de las voces más comprometidas con la defensa de los espacios productivos de Málaga.

Gerente de Covei, empresa ubicada en el Polígono Guadalhorce, López Olmo desarrolló una intensa trayectoria de compromiso con el tejido empresarial malagueño.

El próximo 26 de abril habría cumplido 62 años. Antes de presidir APOMA, Antonio López estuvo al frente de la Entidad de Conservación del Polígono Guadalhorce entre 2012 y 2024, etapa en la que mantuvo una defensa constante de este espacio empresarial y de sus necesidades históricas.

Posteriormente, desde APOMA, contribuyó a reforzar la interlocución de los parques empresariales con las administraciones y a situar sus principales demandas en la agenda pública.

Entre sus principales aportaciones destaca su implicación en la respuesta al histórico problema de la inundabilidad en el entorno del Guadalhorce.

A través de un trabajo en los planos técnico, jurídico e institucional, López "contribuyó a impulsar una solución largamente reclamada por las empresas afectadas y a convertir una amenaza estructural en una actuación concreta respaldada por las administraciones".

Durante su etapa en APOMA también se avanzó en cuestiones estratégicas para los parques empresariales, como el impulso del Vial Distribuidor Oeste, la mejora de infraestructuras y accesos, la implantación de sistemas de videovigilancia y la colaboración con universidades y otras entidades para favorecer la innovación y la digitalización.

Su trabajo se dejó sentir igualmente en ámbitos como la movilidad, la seguridad, la limpieza y la mejora de los servicios básicos, siempre desde una convicción clara: los parques empresariales debían ser entendidos como un elemento esencial para la actividad económica y el empleo en Málaga.

"APOMA quiere trasladar su más sentido pésame a su familia, amigos, compañeros y a toda la familia de Covei, así como a quienes compartieron con él años de trabajo y compromiso en favor del tejido productivo malagueño. Su legado permanece unido a una etapa de firme defensa de los parques empresariales y de su papel estratégico en el desarrollo económico de Málaga", añade el colectivo.