El masivo y cariñoso apoyo a Enrique, el empresario que lo ha perdido todo tras el incendio de su nave en Cajiz

Las claves

Las claves Generado con IA La empresa Nonna Helado Artesanal perdió su nave en un incendio en el polígono industrial de Cajiz, quedando destruida por completo. El CEO, Enrique Rodríguez, pidió ayuda a través de redes sociales tras comprobar que el seguro cubre solo una pequeña parte de los daños. La publicación de Enrique ha recibido un enorme apoyo, con cientos de mensajes, miles de compartidos y ofertas de ayuda tanto material como profesional. Empresas y particulares se han ofrecido a prestar maquinaria, asesoramiento y apoyo para ayudar a la empresa a reanudar su actividad.

La empresa malagueña Nonna Helado Artesanal perdió su nave hace unos días en el incendio del polígono industrial de Cajiz. Su CEO, Enrique Rodríguez, propietario de la empresa malagueña, publicó un vídeo en redes sociales pidiendo ayuda y cientos de personas se han volcado para ayudarle.

Más de 300 comentarios en LinkedIn, compartido 1.300 veces y más de 200.000 visualizaciones en Instagram. Ese es el impacto que su petición de auxilio ha tenido en tan solo un par de días.

“Hoy puede ser uno de los peores días de mi vida”, aseguraba Enrique a través de LinkedIn este fin de semana en una publicación en la que explicaba lo que había sucedido con su nave.

“El polígono donde hemos construido nuestra fábrica de helados artesanos durante los últimos cuatro años y el sustento de mi familia y cinco personas más ha sufrido un aparatoso incendio que ha llegado hasta nuestra nave. Lo ha destruido todo, nos hemos quedado en la más total de las ruinas”, explicaba el empresario.

Al parecer, según ha señalado el empresario, tras una primera valoración “el seguro no llegaría ni a la cuarta parte de la reposición y de toda la instalaciones que necesitamos” y por eso el empresario decidió pedir ayuda a través de redes sociales.

La ayuda que ha solicitado sería un “préstamo” porque, según lo publicado tanto en LinkedIn como en Instagram, lo que quieren es una ayuda para devolver más adelante porque su única intención es retomar su actividad laboral lo antes posible.

“Necesitamos personas de buena voluntad para volver a montar una nave, instalaciones eléctricas, instalaciones de fontanería, maquinaria para helados, profesionales en gestión de alguna subvención para nave o ayuda para comprar maquinaria. No nos queda nada que negociar con los bancos, lo hemos perdido todo”, concluía Rodríguez.

Y desde que el empresario le dio a publicar estas palabras en LinkedIn no ha hecho más que recibir mensajes de apoyo. Comentarios con consejos, mensajes de apoyo o directamente una mano tendida para prestarle los materiales que necesite han inundado esta publicación en menos de 24 horas.

Tal ha sido el impacto que han tenido sus palabras que al leer los comentarios se puede observar más de un “tienes un privado mío para que me llames si lo necesitas y te explico pasos” o “no te conozco de nada, pero estaré atento a Linkedin para ver de qué manera podemos ayudar”.

No solo le han tendido la mano para asesorarle, aconsejarle y ayudarle en todo lo que necesite para salir adelante, también le han ofrecido maquinaria. En concreto, Pescados y Congelados Guerrero ha comentado la publicación interesados en prestarles sus cámaras frigoríficas de forma temporal.



Así, un usuario tras otro ha ido escribiendo a Rodríguez, bridándole esa ayuda que necesita, otros aconsejándole que puede hacer y muchos más explicándoles que vivieron situaciones similares y que saldrá de esta más pronto que tade.