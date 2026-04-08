La madre de Victoria Esperanza denuncia un intento de fraude usando el nombre de su hija: "Piden dinero por redes"

La madre de Victoria Esperanza denuncia un intento de fraude usando el nombre de su hija.

Las claves nuevo Generado con IA La madre de Victoria Esperanza denuncia un intento de fraude usando el nombre de su hija para pedir dinero por Bizum en redes sociales. El presunto estafador contacta a personas a través de mensajes privados en Instagram, haciéndose pasar por colaborador de la causa solidaria de Victoria. La familia aclara que solo los canales oficiales y puntos autorizados son válidos para colaborar y pide a afectados que contacten para sumar casos a la denuncia. Victoria, que superó un trasplante de médula, continúa recuperándose y recientemente participó en una procesión agradeciendo su mejoría.

La familia de Victoria Esperanza, la niña malagueña de seis años con leucemia que logró concienciar a toda Andalucía sobre la donación de médula, ha lanzado un aviso urgente tras detectar un intento de estafa utilizando su nombre.

Según ha denunciado su madre a través de un comunicado difundido en redes sociales, una persona se estaría haciendo pasar por colaborador de la causa de Victoria para pedir dinero de forma fraudulenta a través de Bizum. “Queremos alertar a toda nuestra comunidad sobre una situación grave. Hemos detectado que un individuo está suplantando la identidad de Victoria para solicitar dinero”, explica la familia en el escrito.

Concretamente, según ha manifestado Mar Fernández a EL ESPAÑOL de Málaga, esta persona estaría utilizando los mensajes privados de Instagram para pedir dinero para la pequeña. En este sentido, la familia insiste en un mensaje claro: Victoria nunca pide dinero por Bizum a cuentas personales. Los únicos canales oficiales para colaborar con la causa son el enlace de la página oficial y los puntos físicos autorizados.

La madre de la menor asegura que la denuncia ya ha sido interpuesta y que las autoridades ya tienen constancia de lo ocurrido. Según detallan, el presunto estafador estaría utilizando el nombre de la iniciativa solidaria (Tu victoria es mi esperanza) creada en torno a la niña para generar confianza y pedir transferencias directas a cuentas particulares.

Además, han pedido ayuda a todas las personas que puedan haber sido contactadas por esta persona. “Si este señor te ha contactado o has llegado a realizarle algún pago, necesitamos que nos contactes de forma urgente por mensaje privado”, señalan. El objetivo es recopilar todos los posibles casos y sumarlos a la denuncia para que se puedan tomar medidas legales.

La familia también ha solicitado a la comunidad que difunda el aviso para evitar que más personas caigan en el engaño, recordando que la prioridad ahora es proteger a quienes apoyan la causa de la pequeña y a ella misma, con el fin de que nadie se aproveche de ella ni de esa sonrisa que deja en todos. La menor recibió el pasado 18 de diciembre un trasplante de médula con éxito hasta el momento. Los niveles poco a poco se están estabilizando y ella está cada vez más contenta.

Hace unos días, la pequeña aparecía en este diario celebrando que iba a vivir el primer Jueves Santo de su nueva vida. Siempre ligada a la Archicofradía del Paso y la Esperanza, Victoria salió en procesión de nazarena con su Virgen de la Esperanza, a la que da "gracias por haberle ayudado a curarse" y encontrar, por supuesto, un donante.