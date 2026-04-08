El AVE Málaga‑Madrid ve el final del túnel: Iryo y Ouigo vuelven a vender billetes para el 27 de abril

Las claves nuevo Generado con IA Iryo y Ouigo reactivan la venta de billetes para el AVE Málaga‑Madrid a partir del 27 de abril tras meses de interrupciones. La reapertura parcial de la línea se debe a la reparación del talud caído en Álora, prevista por Adif para finales de abril. Solo una de las dos vías estará operativa inicialmente, lo que implicará una reducción de velocidad en ese tramo. La recuperación total de la infraestructura y el servicio normal no se espera hasta finales de año, según las previsiones de Adif.

Tras más de dos meses y medio con la línea de alta velocidad seriamente lastrada (primero por el accidente de Adamuz y después por el impacto de la caída del talud en Álora), la Alta Velocidad Málaga-Madrid empieza a atisbar el final del túnel.

A la espera de que se cumplan los plazos dados por el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) para la reparación del talud caído a principios de febrero, como consecuencia de las intensas lluvias, los operadores ferroviarios privados reactivan la venta de billetes.

Y lo hacen con el pensamiento puesto en que el 27 de abril quedará reabierta la vía del AVE que une la Costa del Sol con la capital de España.

Tanto Iryo como Ouigo (Renfe ya lo viene haciendo desde hace tiempo, con una parte del recorrido en autobús), han abierto la venta de billetes en este trayecto. Tal y como puede comprobarse en la web de las dos entidades, ya es posible hacerse con billetes para ese día.

En el caso de Iryo se anuncian tres trayectos de ida desde la estación Málaga María Zambrano, con salidas a las 11:39; 18:40, y 20:40. En todos los casos se estima un tiempo de 2 horas y 43 minutos.

Ouigo por su parte informa de dos circulaciones el lunes 27, con salida desde la Costa del Sol a las 13:46 y a las 21:10 horas. Para el martes 28, a estas dos circulaciones se suma otro a primera hora, a las 06:29 horas.

¿Esto supone que hay certeza con la recuperación de la infraestructura? No. Porque hay que recordar que no es la primera vez en la que los dos operadores recuperan la venta de billetes. Anteriormente se hizo con la fecha del 23 de marzo.

Sin embargo, esa fecha tuvo que ser borrada del calendario en el momento en que Adif confirmó la imposibilidad material de tener reparada la vía.

Fue el 16 de marzo pasado cuando el presidente de Adif, en una visita a los trabajos de reparación, comunicó la envergadura de la operación y confirmó la imposibilidad de reabrir el ramal hasta finales de abril.

En sus explicaciones, también precisó que la recuperación del servicio directo entre las dos ciudades se hará en precario. De hecho, a finales de abril quedará recuperada una vía de las dos disponibles, lo que obligará a circular por este tramo a una velocidad muy inferior.

El siguiente paso hacia la normalidad se producirá en el mes de junio, con la incorporación de la segunda línea.

Pero incluso en ese momento, las circulaciones tendrán que hacerse con precaución, dada la necesidad de disponer de un nuevo aparato de vías, seriamente dañado por la caída del talud. De acuerdo con las previsiones de Adif no será hasta finales de año cuando, previsiblemente, el AVE a Madrid volverá a funcionar como antes de Adamuz.