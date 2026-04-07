Óscar Puente carga de nuevo por el AVE Málaga-Madrid y acusa al PP de usar el corte como "oportunidad política"

El ministro de Transportes, Óscar Puente, este martes durante la Sesión de control al gobierno en el Senado, que comienza con las preguntas e interpelaciones por parte de la oposición sobre asuntos como la política exterior, la seguridad ferroviaria, el accidente de Adamuz, las crisis de precios de los combustibles y las medidas para paliar el impacto de la guerra en Irán. EFE/ Borja Sánchez-Trillo

Las claves nuevo Generado con IA El ministro Óscar Puente acusa al PP de utilizar el corte del AVE Málaga-Madrid como herramienta política y de exagerar sus efectos económicos y turísticos. Puente argumenta que el corte del AVE se debe a un derrumbe del talud causado por lluvias torrenciales y no a una falta de mantenimiento. El senador del PP, José Alberto Armijo, acusa al Gobierno de negligencia en el mantenimiento ferroviario y reclama mejoras en infraestructuras y proyectos pendientes en Málaga. Entre las demandas del PP están la finalización de las obras del talud de Álora, el impulso al Tren Litoral, la modernización de Cercanías y mejoras en la autovía A-7.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, contraataca por el corte del AVE directo entre Málaga y Madrid y ha aprovechado una interpelación en el Senado para acusar al PP de convertir el problema que presenta esta infraestructura desde hace semanas en una "oportunidad política" de campaña y de inflar los efectos turísticos con pérdidas de hasta 1.300 millones.

Frente a los argumentos empleados desde el PP, Puente sostiene que el corte responde a un derrumbe del talud por lluvias torrenciales, no a falta de mantenimiento, y acusa al PP de inflar un "perjuicio económico inventado" mientras los primeros datos hoteleros no avalan un desplome como el previsto.

"Hay preguntas que no pasa nada por retirarlas", arrancó Óscar Puente en su réplica a José Alberto Armijo en la sesión de control al Gobierno en el Senado.

El ministro de Transportes reprochó al senador popular que insistiera en interpelarle sobre el "impacto de la desconexión por alta velocidad de la provincia de Málaga" cuando, a su juicio, "los hechos se abren paso frente a los bulos" que el PP habría estado "elaborando estas semanas".

Como no habían hecho suficientemente el ridículo con este tema, el PP me preguntó en el Senado hoy por las consecuencias para Málaga del corte de la línea de alta velocidad. Atención a los datos de empleo de este mes en Málaga. LOS MEJORES DE SU HISTORIA. https://t.co/uDa7HnZZkV pic.twitter.com/2Y8lrGWxv0 — Óscar Puente (@oscar_puente_) April 7, 2026

"Cuando los hechos acaban con los bulos que ustedes han estado elaborando las últimas semanas, creo que lo más prudente es aparcar la cuestión. Traer aquí esta pregunta le deja a usted muy mal", lanzó Puente, que aprovechó para reclamar al PP aquello que, dijo, le exigen a él: "Lealtad institucional".

El ministro enmarcó el debate en clave electoral. "Ustedes vieron en esto una oportunidad política. Como hay elecciones en Andalucía vamos a utilizar el corte de la línea Málaga‑Sevilla, que no es un capricho, para echarle la culpa al Gobierno de España y hacerle culpable de un perjuicio económico absolutamente inventado por ustedes", afirmó desde la tribuna.

Lluvias torrenciales

Puente negó que el corte de la conexión directa de alta velocidad con Málaga sea una decisión discrecional del ministerio y lo atribuyó al temporal que hizo colapsar el talud en el entorno de Álora.

"Habla usted del corte de la línea Sevilla‑Málaga como si fuera un capricho o una decisión del Ministerio; el corte de la línea es consecuencia de las lluvias torrenciales que hicieron colapsar el talud de esa línea”, explicó, antes de comparar la situación con "más de 30 carreteras de titularidad autonómica o de las diputaciones provinciales que a día de hoy siguen cortadas como consecuencia de ese temporal".

"¿Qué pasa, que la Junta de Andalucía o las diputaciones provinciales no han tenido tampoco tiempo para reponer esas infraestructuras?", preguntó Puente, devolviendo el reproche al Gobierno andaluz.

Armijo, por su parte, dibujó un panorama de "negligente gestión" y "abandono" del mantenimiento ferroviario en la provincia. “Cuando se desatienden las inversiones en materia de mantenimiento, se producen accidentes e incidentes en las infraestructuras ferroviarias”, sostuvo, enlazando el accidente de Adamuz y el derrumbe del talud en Álora bajo una misma crítica.

José Alberto Armijo, senador del PP.

"El tren no vive el mejor momento de su historia", resumió el senador popular, que llegó a afirmar que "la Alta Velocidad se ha convertido en baja y tortuosa velocidad". Desde esa premisa acusó al Gobierno de provocar “un desprestigio del servicio de Alta Velocidad, un perjuicio para miles de usuarios y un claro impacto económico” para Málaga.

Del Tren Litoral a las Cercanías

Más allá de Adamuz, Álora y el corte del AVE, Armijo aprovechó su turno para agrandar el foco y presentar la situación ferroviaria de Málaga. "Málaga no puede perder el tren del progreso", advirtió, reprochando al Ejecutivo el "abandono" de proyectos largamente reclamados por las instituciones y el tejido económico de la provincia.

Como solución al impacto de la desconexión, el senador del PP reclamó al ministro "empatizar con las instituciones malagueñas, finalizar las obras del talud de Álora y reconectar nuevamente la provincia impulsando los proyectos pendientes".

En su lista citó el Tren Litoral, la ampliación de la capacidad del aeropuerto, la modernización de las líneas de Cercanías y actuaciones en la autovía A‑7 "para convertirla en más fluida y segura".

"Menos insultos y más diálogo, menos redes sociales y más redes ferroviarias, y menos deslealtad y más compromiso con Málaga y los malagueños", remató Armijo.