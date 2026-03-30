Puente vuelve a cargar contra la Junta por el AVE: "Que expliquen el estado de las 33 carreteras andaluzas cortadas"

Imagen de los trabajos de reparación del talud del AVE en Álora.

Las claves nuevo Generado con IA Óscar Puente, ministro de Transportes, critica a la Junta de Andalucía por la falta de información sobre el estado de 33 carreteras cortadas desde febrero. Puente responde en redes sociales a quienes cuestionan la transparencia sobre los trabajos de reparación del talud del AVE que mantiene suspendida la conexión directa con Madrid. Las obras de reparación incluyen desmontaje de vías, cambio de balasto y subbalasto, y trabajos en el muro sur, con turnos de trabajo las 24 horas. El restablecimiento completo de la conexión ferroviaria se prevé para finales de año; solo una vía estará operativa a finales de abril y la segunda en junio.

Lejos de rebajar el tono que viene manteniendo en las últimas semanas contra quienes critican su gestión y la tardanza del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) en la reparación del talud del AVE que mantiene suspendida la conexión directa con Madrid, Óscar Puente vuelve a la carga.

El ministro, en su cuenta oficial de X, la misma que viene usando como plataforma oficial de comunicación, ha respondido a quienes ponen en duda la transparencia de su departamento a la hora de informar de manera precisa de los avances de los trabajos en la infraestructura dañada.

"A los que dicen que no somos transparentes explicando esta obra, me gustaría que explicasen el estado de las 33 carreteras andaluzas cortadas aún por las lluvias de febrero y qué se está haciendo desde la Junta de Andalucía y diputaciones provinciales para reabrirlas", ha asegurado en un mensaje lanzado este Lunes Santo.

A los que dicen que no somos transparentes explicando esta obra, me gustaría que explicasen el estado de las 33 carreteras andaluzas cortadas aún por las lluvias de febrero y qué se está haciendo desde junta de Andalucía y diputaciones provinciales para reabrirlas. https://t.co/f1DKJjckIN — Óscar Puente (@oscar_puente_) March 30, 2026

El mismo lleva enlazado otro de ayer domingo, en el que Puente aportaba nuevos datos sobre la evolución de las operaciones.

"Tras sacar los trenes del taller, desmontamos vías para cambiar el balasto y subbalasto. Retirando tierra del talud en zona de vías. Desmontando parejas de vías. Picando piedra en trasdós del muro sur. Taladros de 50 para meter el hilo de corte en muro sur", aseguraba.

Pese al ritmo de los trabajos de reparación del talud, que incluye varios turnos repartidos las 24 horas de la semana los siete días de la semana, Adif no contempla la recuperación de la vía hasta finales de abril.

En ese momento, según las estimaciones, sólo quedará recuperada una de las dos vías. Para tener disponible la segunda habrá que esperar a junio. Y para que la conexión ferroviaria retome la normalidad perdida a principios de febrero, cuando las lluvias caídas provocaron el desprendimiento, habrá que irse a finales de año.