Los puertos deportivos de Málaga mueven más de 710 millones y 1.400 empleos en 2025

Las claves nuevo Generado con IA Los nueve puertos deportivos de Málaga generaron en 2025 un impacto económico de 710,5 millones de euros y sostienen 1.395 empleos. La ocupación media de estos puertos fue del 77%, con más de 11.600 usuarios entre clientes de base y de tránsito. Marinas de Andalucía agrupa instalaciones como Puerto Banús, Marbella, Benalmádena y la IGY Málaga Marina, combinando turismo de lujo y actividad local. El sector náutico en Málaga cuenta con 310 negocios dentro de los puertos, reforzando el atractivo turístico y la economía local de la Costa del Sol.

Los nueve puertos deportivos de la provincia integrados en Marinas de Andalucía generaron en 2025 un impacto económico de 710,5 millones de euros, con una ocupación media del 77% y más de 11.600 usuarios entre clientes de base y de tránsito.

La actividad directa e indirecta ligada a estos recintos sostiene 1.395 puestos de trabajo y 310 negocios, consolidando a la Costa del Sol como destino náutico de referencia en el Mediterráneo.

Marinas de Andalucía agrupa en la provincia de Málaga a nueve instalaciones: Puerto de La Duquesa, Real Club Náutico de Estepona, Puerto Deportivo de Estepona, Puerto Banús, Puerto Deportivo de Marbella, Puerto Deportivo de Fuengirola, Puerto Deportivo de Benalmádena, IGY Málaga Marina y Real Club El Candado.

En conjunto, estos recintos registraron en 2025 una ocupación media del 77%, un dato que evidencia la capacidad de la Costa del Sol para mantener actividad náutica prácticamente todo el año.

Durante el ejercicio atendieron a 11.603 usuarios, de los que 8.966 fueron clientes de base —embarcaciones con amarres de larga duración— y 2.637 de tránsito, es decir, estancias temporales de barcos en ruta. La combinación de clientela estable y tráfico de paso refuerza el papel de la provincia como escala y base en el Mediterráneo occidental.

El Informe Anual 2025 de Marinas de Andalucía atribuye a los puertos malagueños un impacto económico total de 710.515.250 euros. De esa cifra, 22,339 millones corresponden a la facturación directa de las propias autoridades portuarias deportivas, mientras que los 688,176 millones restantes se asocian al negocio de los comercios, servicios y empresas que operan dentro de los recintos.

En términos laborales, la actividad náutica ligada a estos nueve puertos genera 1.395 empleos entre directos e indirectos, con 165 puestos directos vinculados a la gestión portuaria y 1.230 empleos indirectos en hostelería, mantenimiento, náutica deportiva, retail y otros servicios. Los recintos albergan 310 establecimientos comerciales, lo que se traduce en un impacto inmediato sobre la economía local de municipios como Marbella, Benalmádena, Fuengirola o Estepona.

De Puerto Banús a IGY Málaga Marina

La red malagueña asociada a Marinas de Andalucía combina instalaciones de proyección internacional con puertos muy pegados al día a día de sus barrios. Puerto Banús se mantiene como uno de los puertos deportivos más conocidos del Mediterráneo y símbolo del turismo de lujo, mientras que Benalmádena, Marbella, Fuengirola o Estepona funcionan como grandes “salones marítimos” integrados en la vida turística y social de sus localidades.

A esa constelación se suman La Duquesa, con un marcado carácter residencial y vacacional; el Real Club Náutico de Estepona y el Real Club El Candado, con fuerte tradición deportiva, y IGY Málaga Marina, especializada en la atención a superyates y que refuerza el posicionamiento de Málaga capital en el segmento de gran eslora. Esta mezcla de lujo, náutica recreativa y actividad de barrio explica buena parte del tirón económico que reflejan las cifras.

El balance provincial se enmarca en un crecimiento de todo el sistema de Marinas de Andalucía. Los 19 puertos deportivos y clubes náuticos asociados, con 9.739 amarres (el 42% del total andaluz), alcanzaron en 2025 un impacto económico de 898,9 millones de euros. De ellos, 49,8 millones proceden de la facturación directa de los puertos y 849 millones de la actividad indirecta que generan los negocios instalados en sus muelles.

En conjunto, estos recintos registraron una ocupación media del 78%, atendieron a 33.492 clientes (25.880 de base y 7.612 de tránsito) y sostuvieron 3.220 empleos entre directos e indirectos, además de 589 establecimientos comerciales dentro de los puertos. “El turismo náutico se consolida como un motor económico para el litoral andaluz, generando actividad empresarial, empleo y oportunidades para los municipios costeros”, reivindica el presidente de Marinas de Andalucía, Manuel Raigón Arroyo.