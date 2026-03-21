Un momento de la concentración de los vecinos de Parque Litoral en Málaga capital.

Las claves nuevo Generado con IA Medio millar de vecinos de Parque Litoral se concentran para exigir la construcción de un instituto y un centro de salud en su barrio. La protesta surge tras la cesión de la parcela destinada inicialmente a equipamientos públicos a la Fundación Unicaja para levantar 300 viviendas protegidas. Los vecinos consideran insuficiente la nueva parcela ofrecida por el Ayuntamiento para acoger ambos equipamientos y han presentado un recurso judicial contra el cambio de uso del suelo. La movilización cuenta con el apoyo de los portavoces de PSOE, Con Málaga y Vox, que asistieron a la concentración vecinal.

Medio millar de vecinos de la barriada Parque Litoral en Málaga capital se han concentrado este sábado para exigir la construcción de un instituto y un centro de salud en el suelo que inicialmente estaba previsto y que ha sido cedido por el Ayuntamiento de Málaga a la Fundación Unicaja para hacer 300 viviendas de protección oficial de alquiler tras realizar un cambio de uso.

Los vecinos han expresado su protesta en la propia parcela y han contado con el apoyo de los tres partidos de la oposición. De hecho, han asistido los portavoces de PSOE, Daniel Pérez; Con Málaga, Toni Morillas; y Vox, Antonio Alcázar.

Con silbatos, cacerolas y megáfonos, los residentes han recordado que esa pastilla de terreno estaba destinada a la construcción de equipamiento público y han señalado que la creación de un instituto y de un centro de salud son básicos en una zona que ya está masificada, pues en esta barriada viven miles de personas y se están construyendo nuevas urbanizaciones.

Vecinos de Parque Litoral en la protesta para reclamar un instituto y un centro de salud en el barrio.

Los vecinos han dejado claro que no se oponen a la construcción de vivienda protegida, tan necesaria en la ciudad, pero han subrayado que hay otras parcelas cercanas en el mismo barrio que están destinadas a ese uso.

Paula Onieva, vecina de la zona, ha leído un comunicado en el que ha subrayado que "el suelo que debería ser para nuestros hijos y nuestros mayores se ha convertido en moneda de cambio. No estamos pidiendo favores, estamos reclamando justicia y dignidad para nuestro barrio y no vamos a parar hasta que nos devuelvan lo que es nuestro".

El desacuerdo con el Ayuntamiento

Ante la protesta vecinal en las últimas semanas, el Ayuntamiento de Málaga informó el pasado 12 de marzo de que seguiría dándole esa parcela de 11.000 metros cuadrados a la Fundación Unicaja para levantar esas viviendas.

Sin embargo, comunicó que le cedería a la Junta de Andalucía una parcela anexa para hacer el instituto y el centro de salud.

La plataforma vecinal Finca El Pato creada para exigir ese equipamiento público desechó ese mismo día esa propuesta municipal porque, en su opinión, "no resuelve en absoluto el problema".

Los vecinos subrayan que la nueva parcela que ofrece el Ayuntamiento es pequeña para que se construya un instituto y un centro de salud. De hecho, indican que el instituto ya estaba previsto por la Junta de Andalucía en su Plan 2020-2027 con una inversión de 8 millones de euros sobre la parcela inicialmente prevista -la cedida a Fundación Unicaja- y la anexa que ofrece ahora el Ayuntamiento.

A la protesta han acudido los portavoces municipales de PSOE, Con Málaga y Vox.

"Si no cabe el instituto, mucho menos van a caber el instituto y el centro de salud", critican los vecinos.

Por otra parte, el Ayuntamiento no dio plazos para esa cesión ni un calendario de actuaciones, algo que esta plataforma vecinal considera "una promesa vacía".

No es una mera disputa entre vecinos de un barrio y el Ayuntamiento. El asunto ya está en los tribunales. La comunidad de vecinos Piscis Litoral II ha puesto un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía para impugnar el cambio de uso del suelo de dotacional a residencial.