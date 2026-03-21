Maíllo defiende en Málaga que “hay soluciones para que la vivienda sea un derecho y no un negocio"

Las claves nuevo Generado con IA Antonio Maíllo defiende en Málaga que la vivienda debe ser un derecho y no un negocio, proponiendo un parque público de vivienda frente a la especulación. Maíllo destaca la importancia del nuevo decreto que prorroga los contratos de alquiler dos años y limita los abusos empresariales en el sector. Por Andalucía apuesta por movilizar fondos de inversión y fondos buitres para destinarlos a alquileres asequibles y reclama un cambio en la política de vivienda andaluza. La coalición Por Andalucía celebra un encuentro en Málaga para presentar propuestas que garanticen que las casas sean para vivir y no para especular.

El coordinador federal de Izquierda Unida y candidato de Por Andalucía a la presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Maíllo, ha asegurado este sábado en Málaga que el reto de su partido es "demostrar que hay soluciones para que la vivienda sea un derecho, no un negocio".

Además, ha defendido el nuevo decreto de prórroga de alquileres y ha propuesto un parque público de vivienda frente al modelo especulativo del Partido Popular durante su atención a medios previa a la celebración del Encuentro Casas para vivir, no para especular organizado por la coalición Por Andalucía en la provincia de Málaga

"Hemos presentado el borrador del programa electoral este martes y estamos recorriendo Andalucía en reunión con colectivos, organizaciones sociales que están haciendo aportaciones a un programa que queremos profundamente participado, profundamente social, que recoja los anhelos y las aspiraciones de las prioridades políticas y hoy tenemos una de nuestras prioridades, que sin lugar a dudas es la de la vivienda”, ha señalado.

Maíllo también ha explicado que han "conseguido arrancar un Real Decreto que prorroga los contratos de alquiler durante dos años, que establece límites de los abusos de ganancias empresariales cuando se aprovechan de las crisis de la guerra o de las borrascas que hemos tenido recientemente".

Al hilo, el candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía ha manifestado que “nosotros tenemos un reto. El reto de demostrar que hay soluciones para que la vivienda sea derecho, no un negocio".

En segundo lugar, también interpelan "a la movilización para conseguir que se ratifique dentro de un mes en el Congreso. Es muy importante la movilización porque tenemos que hacerle sudar gota gorda a aquellos que quieren boicotear ese derecho que supone la garantía de certidumbre, seguridad y tranquilidad a cientos de miles de personas".

“Hay que señalar a aquellos que quieren boicotear, que consideran que son menos importantes las personas que sufren por precios absolutamente desbordados de la vivienda que otras personas u otros sectores que necesitan también de la protección social. La vivienda es una prioridad y en Andalucía hay soluciones”, ha subrayado.

Soluciones problemas de la vivienda

Maíllo ha situado entre las soluciones que “como condición previa se tienen que ir el Partido Popular y el Gobierno de Moreno Bonilla, que es el representante de los especuladores y de los que hacen el negocio y desarrollan la especulación con las viviendas en Andalucía”.

En segundo lugar, Maíllo ha puesto sobre la mesa la necesidad de “una movilización de vivienda de esos fondos de inversión, de esos fondos buitres, esos que quieren desahuciar a las familias de Manilva, para que se pongan a disposición de un parque público de vivienda para alquileres asequibles”.

Asimismo, ha señalado que “Por Andalucía tiene soluciones y va a aplicarlas. Ni el Partido Socialista cuando ha estado, ni el Partido Popular, han resuelto el problema de la vivienda. Hay que reconocer que tenemos grandes diferencias con esos dos partidos en materia de vivienda y, por tanto, necesitamos el apoyo social de quienes consideran que tiene que haber un cambio firme en la política de vivienda para que deje de ser uno de los graves problemas que tenemos en Andalucía”.

Por otro lado, la coordinadora provincial de IU, organización integrante de Por Andalucía, Toni Morillas, ha declarado que “hoy celebramos este encuentro de Por Andalucía para conjurarnos y lograr que las casas sean para vivir y no para especular. Lo hacemos en un día importante porque justo a partir de hoy los caseros no van a poder enviarle un burofax a sus inquilinos e inquilinas para subirle el alquiler o para romper el contrato de alquiler”.

Asimismo, ha afirmado que “Málaga no solo es el epicentro de la especulación y de esas políticas rastreras del Partido Popular en materia de vivienda, también Málaga es punta de lanza en la movilización social en la lucha por el derecho a la vivienda. Por eso el objetivo de este Encuentro es compartir propuestas que nos permitan construir un programa político para que al día siguiente de las Elecciones Autonómicas podamos garantizar que las casas son para vivir y no para especular”.

Por su parte, el consejero de Vivienda del Gobierno de Asturias, Ovidio Zapico, ha declarado que “queremos trasladar nuestra experiencia en el Gobierno de Asturias, una experiencia que se resume en el modelo de vivienda. Hay un modelo de vivienda que es aquel que entiende la vivienda como un bien de mercado, como un bien con el que se especula, con el que obtienen beneficios los rentistas, los constructores, los promotores, los especuladores, en definitiva".

En cambio, ha señalado que "hay otro modelo de vivienda de aquellos que defendemos que la vivienda es un derecho, que el conjunto de la ciudadanía tiene derecho al acceso a una vivienda digna y adecuada y que los poderes públicos tenemos obligación de implementar las políticas necesarias para hacer este derecho efectivo”.