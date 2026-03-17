Grave suceso en Benarrabá (Málaga): un muro se derrumba y deja dos trabajadores atrapados

Imagen de archivo de un helicóptero del 061 EP

Las claves nuevo Generado con IA Dos trabajadores han quedado atrapados tras el derrumbe de un muro en Benarrabá, Málaga. El accidente ocurrió cerca de las 12:00 horas en una obra próxima al colegio del pueblo. Se activaron bomberos, Guardia Civil y servicios sanitarios, incluido un helicóptero para evacuar a los heridos.

Dos trabajadores han quedado atrapados por la caída de un muro en el municipio de Benarrabá.

Así lo confirman desde el servicio de emergencias 112 Andalucía. Las fuentes consultadas informan de que poco antes de las 12:00 horas de este martes recibieron una llamada informando de lo que parecía un accidente laboral.

En concreto, avisaban de la caída de un muro que habría atrapado a un operario. Posteriormente se comprobó que son dos las víctimas. Según el alertante, el punto del suceso es una obra próxima al colegio del pueblo.

Ante la gravedad de lo ocurrido fueron activados los bomberos, la Guardia Civil y los servicios sanitarios. De hecho, el 061 ha movilizado un helicóptero para trasladar a los heridos, cuyo estado de salud no se conoce en detalle.