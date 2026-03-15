Renfe reordena el plan especial de autobuses entre Algeciras y Antequera desde el 16 de marzo

Un tren de media distancia, en una imagen de archivo. Europa Press.

Las claves nuevo Generado con IA Renfe ajustará desde el 16 de marzo los horarios del plan especial de autobuses entre Algeciras y Antequera por las obras tras el temporal. Habrá seis servicios diarios entre Antequera AV y Algeciras, tres por sentido, con paradas limitadas en Antequera Santa Ana, Ronda y San Roque-La Línea. Se añaden cuatro servicios diarios adicionales que paran en todas las estaciones intermedias, garantizando la movilidad de los municipios afectados. El plan especial se mantendrá hasta que finalicen las obras y podría implicar incrementos en los tiempos habituales de viaje.

Renfe ajustará desde este lunes 16 de marzo los horarios del plan especial de transporte por carretera que sustituye a los trenes de Media Distancia entre Algeciras y Antequera, manteniendo todas las conexiones mientras duren las obras en la infraestructura afectada por el temporal.

A partir de esa fecha, el dispositivo incluirá un total de seis servicios diarios entre Antequera AV y Algeciras, tres por sentido.

Estos servicios realizarán paradas intermedias únicamente en Antequera Santa Ana, Ronda y San Roque-La Línea, de forma coordinada con los trenes de Alta Velocidad que enlazan en Antequera con Madrid y otros destinos.

Además, se habilitarán otros cuatro servicios diarios, dos por sentido, entre Antequera AV y Algeciras que efectuarán parada en todas las estaciones intermedias de la línea convencional.

Estas paradas comprenderán Antequera Santa Ana, Bobadilla, Campillos, Almargen-Ciudad Real, Setenil, Ronda, Arriate, Benaoján-Montejaque, Jimera de Líbar, Cortes de la Frontera, Gaucín, San Pablo, Jimena de la Frontera, Almoraima, San Roque-La Línea y Los Barrios, garantizando la movilidad de los viajeros de todos los municipios del trazado.

El plan alternativo por carretera se mantendrá operativo hasta la finalización de los trabajos en la vía, motivados por los daños ocasionados por el temporal en el entorno de Álora.

Renfe recuerda que durante este periodo podrían incrementarse los tiempos habituales de viaje, pero se preserva la conexión de Media Distancia y el enlace con los servicios AVE en Antequera AV, incluido el trayecto con origen o destino Madrid.

Los viajeros disponen de todos los horarios detallados en los canales de información habituales de la compañía.​

La consulta puede realizarse en la web oficial de Renfe, la app corporativa, el teléfono 912 320 320 y en las estaciones de la línea, donde también se actualizan posibles cambios y avisos relacionados con este dispositivo especial de transporte.