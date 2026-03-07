Avance decisivo para la nueva autovía del Guadalhorce: adjudican el primer tramo entre Casapalma y Cerralba

Imagen del tramo de la A-357 en la que se pretende intervenir.

Casi ocho meses después de que la Junta de Andalucía pusiera en marcha el contador para adjudicar el primero de los nuevos tramos de la autovía del Guadalhorce, entre los enlaces de Casapalma y Cerralba, ya se conoce la empresa que se encargará de su construcción.

De acuerdo con la propuesta de adjudicación realizada por la mesa responsable de analizar las 22 ofertas presentadas, la que mayor puntuación suma es la presentada por la unión temporal integrada por Copisa Constructora Pirenaica y Arpo Empresa Constructora.

La misma obtiene una puntuación global de 89,965, incluyendo una oferta económica que roza los 41,7 millones de euros. Supera escasamente la valoración recibida por la segunda mejor posicionada: Sando y Construcciones Maygar, con 89,963. En cuanto a los plazos, el plan original fija unos 46 meses.

Detalles de la actuación

Las obras del tramo Casapalma-Cerralba comprenden la construcción de una autovía en un tramo de 4,2 kilómetros en la A-357, comprendido entre el final de los ramales del enlace de Casapalma, ya construido, y Cerralba.

El trazado va en variante, en buena parte en paralelo a la carretera existente, que se mantendrá como vía de servicio y acceso a propiedades colindantes.

Sólo se desvía del trazado original para cruzar el río Grande con un nuevo viaducto de 250 metros. Finalmente, se conecta en Pizarra con la actual carretera a través de una nueva glorieta, quedando el futuro enlace para el siguiente tramo de autovía (Cerralba-Zalea), en fase de redacción.

La nueva carretera se conformará como una autovía de doble calzada, con dos carriles por sentido de 3,5 metros cada uno; arcenes exterior e interior de 2,5 y un metro, respectivamente; mediana de diez metros y bermas de un metro.

Picos de 80.000 vehículos al día

La inversión planteada supondrá "un revulsivo económico y de movilidad para los municipios del Valle del Guadalhorce" y que tendrá continuidad con proyectos para otros ocho kilómetros en el eje Málaga-Campillos-Ronda, que actualmente se encuentran en fase de redacción, como el tramo Cerralba-Zalea, también en la A-357, y la duplicación de vía de los accesos de Ronda en la A-367.

La carretera A-357 pertenece a la Red Básica de Articulación de la Red Autonómica de Carreteras de Andalucía con 69 kilómetros de longitud y es autovía desde Málaga hasta Casapalma, con picos de tráfico de 80.000 vehículos al día.

A partir de Casapalma, donde acaba la autovía, la demanda se mantiene por encima de los 25.000 vehículos diarios hasta Pizarra, donde confluyen las vías que recogen todo el tráfico de las comarcas de Antequera (A-343), Serranía de la Nieves (A-354), Guadalteba (A-357) y Serranía de Ronda (A-367).