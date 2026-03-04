Desmantelan un cultivo ilegal de 125 plantas de marihuana en Arenas (Málaga): hay dos personas detenidas

Las claves nuevo Generado con IA La Guardia Civil ha desmantelado una plantación ilegal de 125 plantas de marihuana en una finca rural de Arenas (Málaga). Durante la operación se incautaron 125 plantas en avanzado estado de maduración, con un peso total de 20 kg, y 600 euros en efectivo. Dos personas fueron detenidas por delitos contra la salud pública y defraudación de fluido eléctrico, ya que usaban un enganche ilegal a una torreta eléctrica. La vivienda rural donde se hallaba el cultivo había sido ocupada por los detenidos para residir e instalar la plantación.

La investigación se inició cuando efectivos del Equipo ROCA de la Compañía de la Guardia Civil de Vélez-Málaga, en su lucha contra los delitos cometidos en las explotaciones agrícolas y ganaderas de las zonas

rurales, tuvo conocimiento de la existencia de un cultivo ilegal de marihuana en una vivienda rural aislada del citado término municipal.

Así, tras las gestiones llevadas a cabo, los agentes comprobaron que la vivienda había sido ocupada por dos individuos para residir en ella e instalar un cultivo de marihuana, según ha informado la Benemérita en un comunicado.

Además, los autores habían realizado un enganche ilegal a una torreta de suministro eléctrico de donde obtenían el fluido eléctrico necesario para el mantenimiento de la instalación.

Con estos indicios se solicitó la debida autorización judicial para realizar una entrada y registro en la vivienda, siendo intervenidas 125 plantas de marihuana en avanzado estado de maduración, que arrojaron un peso en bruto de 20 kg, así como 600 euros en efectivo.

Por todo ello, se procedió a la detención de 2 personas por un delito contra la salud pública y otro de defraudación de fluido eléctrico.