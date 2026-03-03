La borrasca Regina obliga a la Aemet a activar avisos amarillos por lluvias, granizo y tormentas en Málaga este miércoles

El mapa de avisos de este miércoles. Aemet

La borrasca Regina aterriza en Málaga este miércoles y con ella llegarán una vez más las precipitaciones y los avisos amarillos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Además, las lluvias, en esta ocasión, irán acompañadas de calima, granizo y tormentas.

Las alertas se activarán en la Costa del Sol, el Valle del Guadalhorce, Málaga capital y la Axarquía a las 8.00 horas de este próximo miércoles. Los avisos finalizarán a las 18.00 horas.

De esta manera, en todas las comarcas mencionadas la Aemet va a activar el aviso porque prevé una precipitación acumulada en una hora de hasta 15 litros por metro cuadrado.

Además, también cree que habrá tormentas en municipios de todas estas zonas que irán acompañados de granizo.