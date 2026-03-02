La Diputación de Málaga destina 3,1 millones para cofinanciar 280 proyectos del PFEA en 97 municipios

Las obras incluyen renovación de calles, acondicionamiento de parques, reformas en edificios municipales y mejoras en instalaciones deportivas y áreas recreativas.

La Diputación de Málaga ha destinado 3,1 millones de euros a la financiación de los costes de adquisición de materiales para 280 proyectos en la provincia acogidos al Programa de Fomento del Empleo Agrario (PFEA) en 2025.

Esta inversión se complementa con la que aportan el Gobierno central, a través del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), la Junta de Andalucía y los propios municipios, sumando una cantidad global de este programa en la provincia de 31,4 millones de euros.

El presidente de la institución supramunicipal, Francisco Salado, ha explicado que este programa es un ejemplo de colaboración entre instituciones y es de gran relevancia porque contribuye a poner en marcha obras y servicios que facilitan la contratación de personas desempleadas, preferentemente eventuales agrarios.

En este sentido, se prevén 13.186 contrataciones y 262.923 jornales, lo que supone un motor de cohesión social indispensable para los municipios.

Además, ha añadido que las actuaciones que se financian con el PFEA sirven para crear y mejorar infraestructuras y equipamientos en los municipios, fomentando el desarrollo local y ayudando a mejorar la calidad de vida de sus vecinos.

Se incluyen, por ejemplo, renovación de acerado y pavimentación de calles, arreglo de caminos y carriles municipales, acondicionamiento de parques y zonas verdes, reformas en edificios e instalaciones municipales, creación de oficinas de turismo, mejoras en instalaciones deportivas, construcción de naves para empresas, limpieza viaria y de entornos de los municipios y adecuación de áreas recreativas. Algunas de las actuaciones ya han concluido aunque la mayor parte aún se encuentran en ejecución.

Salado ha indicado que la aportación de la Diputación para la adquisición de materiales de los proyectos de obras y servicios de 2025 ha ascendido a 3.151.518,48 euros, a los que se suman otros 6.681.310,47 euros para el mismo fin que cofinancia la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía.

Esto supone una subvención total de 9.832.828,95 euros en materiales para actuaciones de interés público y equipamientos municipales que se encarga de distribuir la Diputación de Málaga.

Al respecto, Salado ha precisado que, hasta ahora, se han transferido a los ayuntamientos casi 9 millones de euros y se está terminando de revisar la documentación sobre los proyectos aportada por los municipios para completar la cantidad pendiente de abonar a los consistorios.

Por otro lado, ha recalcado que, en el marco de la prestación de la ayuda técnica a los municipios menores de 20.000 habitantes que la Diputación ostenta entre sus competencias, el Servicio de Fomento de Empleo Agrario ha redactado para 41 municipios 110 proyectos del total de las obras y servicios incluidos en 2025.