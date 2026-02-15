Rescatan en Gaucín (Málaga) a un hombre que estaba atrapado, "con barro hasta la cintura"

Imagen de una intervención del Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga por el viento. Consorcio de Bomberos de Málaga

Madrugada relativamente tranquila en la provincia de Málaga pese a la activación del aviso amarillo por fuertes vientos.

De acuerdo con la información trasladada este domingo por la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA), solo han sido coordinados dos avisos. Uno de ellos por la caída de una rama de gran tamaño en la acera del Paseo marítimo Pablo Ruiz Picasso frente a los Baños del Carmen; el otro, por el derribo de un árbol en Nerja en la calle Filipinas.

A estos dos incidentes hay que sumar el rescate de un hombre de 53 años, hallado al mediodía del sábado en una zona de difícil acceso en la Estación de Gaucín, al puente de los Alemanes, con barro hasta la cintura.

Los sanitarios han evacuado de madrugada al afectado al hospital de la Serranía de Ronda.

Por otro lado, el ente autonómico informa de que la caída de una rama de árbol también causó heridas de diversa consideración el sábado a las 14:30 horas a un bebé de ocho meses que tuvo que ser evacuado a un centro hospitalario.

Vías de comunicación afectadas

La Dirección General de Tráfico ha señalado que hay un total de 131 carreteras afectadas en Andalucía por los efectos del temporal, de las que 72 permanecen cerradas al tráfico rodado, todas pertenecientes a la red secundaria y nacional.

Los cortes afectan especialmente a la provincia de Cádiz que cuenta con 43 vías cerradas, Granada con 27, Córdoba con 13, Málaga con 15, Sevilla con 11, Jaén (9), Huelva con 7, y Almería con seis vías sin tráfico abierto.

La Agencia Estatal de Meteorología tiene activado este domingo avisos amarillos por viento en las comarcas almerienses de Valle de Almanzora y Los Vélez, Nacimiento y Campo de Tabernas por rachas de hasta 80 kilómetros por hora, así como en la costa granadina, más fenómenos costeros tanto en la Axarquía de Málaga como en el litoral de Granada.

En las zonas afectadas, EMA 1-1-2 recuerda la importancia de evitar situaciones temerarias que pongan en peligro la integridad de las personas y de los operativos de rescate, auxilio y salvamento, en relación con transitar y visitar zonas de cauces y embalses.