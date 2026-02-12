El Teléfono de la Esperanza de Málaga celebra sus 50 años con un programa que combina reflexión, cultura y solidaridad

Las claves nuevo Generado con IA El Teléfono de la Esperanza de Málaga celebra su 50 aniversario en 2026 con un programa especial que combina reflexión, cultura y solidaridad. El aniversario incluye un ciclo de conferencias sobre salud emocional, prevención del suicidio y bienestar psicológico, además de una jornada de puertas abiertas y una gala benéfica. La celebración cuenta con el apoyo de numerosas personalidades del ámbito cultural, social y deportivo, y destaca el compromiso de la entidad con la escucha activa y el acompañamiento emocional a lo largo de medio siglo. Durante el acto de presentación, se dio a conocer el cartel conmemorativo realizado por el dibujante Ángel Idígoras y se reconoció la labor de voluntarios y entidades colaboradoras.

El Teléfono de la Esperanza de Málaga celebra este 2026 su 50 aniversario y para ello ha diseñado un programa especial que se desarrollará a lo largo del año y que combina reflexión, participación ciudadana, cultura y solidaridad.

Los actos conmemorativos se han presentado este jueves con un desayuno solidario celebrado en el Hotel AC Málaga Palacio, un acto que ha servido para presentar la programación especial prevista a lo largo de este año y para poner en valor medio siglo de compromiso con la escucha activa, el acompañamiento emocional y la dignidad de las personas.

El encuentro ha reunido a autoridades, representantes institucionales, entidades colaboradoras, medios de comunicación, embajador, padrinos y madrinas del aniversario, así como a voluntariado de la organización, según han explicado en un comunicado.

El presidente del Teléfono de la Esperanza de Málaga, Juan Sánchez, durante su intervención, destacó que la entidad “no celebra solo una fecha, sino miles de historias de vida” y subrayó el carácter profundamente colectivo del proyecto, construido durante cinco décadas gracias a la implicación social y al compromiso silencioso de quienes escuchan y acompañan cada día.

Además, recordó que la organización ha crecido junto a la sociedad, adaptándose a sus cambios sin perder nunca su esencia. “Escuchar, acompañar, empatizar y sostener a las personas cuando más lo necesitan sigue siendo hoy el sentido profundo de todo lo que somos”, señaló.

A lo largo del acto, se puso en valor el papel de Málaga como sede referente dentro del Teléfono de la Esperanza a nivel nacional, así como la importancia de la rehabilitación integral de la sede, inaugurada en 2019, como símbolo del compromiso institucional y ciudadano con la salud emocional y la justicia social. Un hecho que conoce muy bien el alcalde Francisco de la Torre a lo que hizo alusión también en sus palabras de felicitación.

En este encuentro también se llevó a cabo la presentación del cartel conmemorativo de este 50 aniversario, una obra realizada por el dibujante Ángel Idígoras. Para destapar el cartel, Idígoras estuvo acompañado por el presidente Juan Sánchez y el embajador nacional del Teléfono de la Esperanza, el pintor malagueño Antonio Montiel.

Embajador, padrinos y madrinas del 50 Aniversario

El aniversario cuenta además con el apoyo de una veintena de padrinos y madrinas del ámbito cultural, social y deportivo, y con el respaldo del embajador nacional de la entidad, el pintor malagueño Antonio Montiel, cuya generosidad y compromiso altruista fueron especialmente reconocidos durante el acto.

Los padrinos y madrinas ya confirmados para este año, que ayudarán a dar a conocer la labor del Teléfono de la Esperanza son Ángel Idígoras, dibujante; Antonio Cárdenas, impulsor de La Canasta; Belinda Washington, actriz y presentadora; Carlos Álvarez, barítono; César Ramírez, médico; Diana Navarro, cantante; Eva Ruiz, presentadora; Fernando del Valle, Canal Málaga; Javier Ojeda, cantante de Danza Invisible; Joaquín Núñez, actor; Jorge Garbajosa, deportista; Jorge González, Málaga Palacios; Juan Miguel Ferrer, Copicentro; Juan y Medio, presentador; Luis Merino, Fundación El Pimpi; Manolo Sarria, presentador; Pasión Vega, cantante; Salva Reina, actor; Sebastián Fernández Reyes (Basti), Málaga CF, Toni Zenet, cantante y Juan Ignacio Zafra, director territorial de Caixabank en Andalucía.

Un año de actividades para celebrar, compartir y concienciar

Los actos conmemorativos comenzarán con el Ciclo de Conferencias con Profesionales de reconocido prestigio que abordarán distintos retos de la salud emocional, la prevención del suicidio y el bienestar psicológico desde perspectivas sociales, médicas, tecnológicas y humanas. Estas conferencias se celebrarán entre los meses de abril y mayo en el Hotel AC Málaga Palacio, a partir de las 19.00 horas, con acceso gratuito hasta completar aforo.

El ciclo comenzará a mediados de abril, con la intervención Manuel Enciso con su ponencia denominada IA y salud emocional, el día concreto está pendiente de cerrar. El 22 de abril, César Ramírez, jefe del Servicio de Cirugía General y Digestiva de los hospitales Quirón Málaga y Marbella, hablará del “Cáncer y Salud mental”.

El 6 de mayo, Miguel Herrero Díaz, coordinador del Programa de Prevención del Suicidio en Andalucía, ofrecerá una charla sobre los retos en este ámbito. Además, contaremos con la ponencia de Antonio Montiel, el 13 de mayo y por último el 21 de mayo con Jorge Garbajosa hará una mesa redonda junto con un periodista del ámbito del deporte.

Asimismo, tendrá lugar una Jornada de Puertas Abiertas el 24 de abril en la sede de la entidad, coincidiendo con la fecha en la que en 1976 se recibió la primera llamada en Málaga. Una jornada pensada para que la ciudadanía conozca de cerca el trabajo diario de la organización, su historia y el impacto social de su labor.

Tradicional Gala Benéfica, que se celebrará en el Teatro Cervantes de Málaga durante el mes de octubre, y una Cena Conmemorativa el próximo 13 de noviembre, que reunirá a patrocinadores, colaboradores y voluntariado en una velada de agradecimiento y reconocimiento colectivo.