Paso definitivo para el carril bus-VAO en el acceso a Alhaurín de la Torre: la Junta adjudica la histórica obra

Casi siete meses después de poner en marcha la contratación de las obras de desdoble de la carretera de acceso a Alhaurín de la Torre y la creación de una plataforma bus-VAO, la Junta de Andalucía ya tiene sobre la mesa la propuesta de adjudicación de los trabajos.

La mesa de contratación encargada de analizar las ocho ofertas presentadas al concurso ha seleccionado la propuesta formulada por la unión temporal integrada por Rialsa Obras y Construcciones Maygar.

De acuerdo con los análisis técnicos y económicos, se trata de la proposición más ventajosa, al obtener 85,16 puntos, aventajando levemente a la presentada por Asch Infraestructuras, con 84,24 puntos.

Tomando como referencia los documentos oficiales, la oferta económica de la ganadora rebaja el coste de la intervención a 6.856.355 euros.

Esta obra es una reivindicación histórica del municipio ante el gran crecimiento de su población en las últimas décadas. Concretamente, se actuará en la A-404 en un tramo de 2,2 kilómetros, entre la conexión de la A-7 y la rotonda del Encuentro.

Nueva actuación

La duplicación de la calzada proyectada mantendrá una velocidad de 80 kilómetros por hora. La ampliación se realizará por el lado norte de la carretera, debido a la presencia en el lado sur de diversos arroyos y la existencia de acerados urbanos. Mientras, la calzada actual se utilizará como calzada derecha, aplicando un refuerzo de firme.

Las obras vendrán acompañadas del alumbrado de la carretera A-404 entre los puntos kilométricos 22+300 y 24+600, tanto de la calzada como de las zonas peatonales y de las dos glorietas existentes al principio y al final del tramo.