Los malagueños están repartidos en casi 1.000 sitios por la provincia: desde grandes ciudades a diseminados

La provincia de Málaga ocupa 7.308 kilómetros cuadrados. Está abarrotada de personas en la costa y hay bastante campo en el interior, algo fundamental para la salud medioambiental de la zona.

Residen, oficialmente, 1,8 millones de personas, según los datos del Instituto Nacional de Estadística, pero la realidad es diferente.

Hay miles de personas que pasan largas temporadas y que no están empadronadas, pero que sí consumen recursos médicos, agua, circulan por las carreteras y saturan el espacio, especialmente en verano donde la población llega a triplicarse.

Los ayuntamientos -e incluso los consulados- siempre piden a estas personas que se empadronen y al Gobierno más dinero para hacer frente al aumento de costes, pero esas demandas suelen caer en saco roto.

Pero no es el objetivo de este artículo volver a denunciar esa situación, sino mostrar un dato curioso que ha actualizado el INE con datos relativos a 2025.

Y es dónde viven esas 1,8 millones de personas que oficialmente residen en la provincia de Málaga. Según el INE lo hacen en casi 1.000 lugares, 942 para ser exactos.

La mayoría de población está en las calles principales de los 103 municipios existentes, pero muchas personas lo hacen en el extrarradio.

De hecho, el INE distingue entre entidades singulares, núcleos y diseminados, aparte de los municipios.

"El territorio nacional se encuentra dividido administrativamente en comunidades autónomas, provincias, municipios y otras entidades locales de ámbito territorial inferior al municipal, cuya delimitación, denominación, organización y competencias se describen y regulan con detalle en la legislación vigente en materia de régimen local", exponen desde el INE

"Desde un punto de vista estadístico, esta división es insuficiente para conocer de qué forma se asienta la población en los municipios, debiendo descender a una subdivisión de los mismos, que no posee carácter oficial, pero sí gran tradición: las entidades colectivas y singulares de población, así como los núcleos y diseminados de estas últimas", añaden.

De esta manera, subrayan que una entidad singular de población es "cualquier área habitable del término municipal, habitada o excepcionalmente deshabitada, claramente diferenciada dentro del mismo, y que es conocida por una denominación específica que la identifica sin posibilidad de confusión".

¿Y qué se entiende por área habitable? Cuando existen en la misma viviendas habitadas o en condiciones de serlo. En el caso de la provincia de Málaga hay 243 entidades singulares.

¿Son muchas, pocas? Es de las más bajas de España. En Lugo, por ejemplo, hay recogidas 9.846, fruto de la gran dispersión de la población por su territorio.

Luego están los núcleos de población, que el INE define como "un conjunto de al menos diez edificaciones, que están formando calles, plazas y otras vías urbanas". Una curiosidad es que puede haber menos de 10 edificaciones y ser considerado núcleo de población si viven allí más de 50 personas. En la provincia de Málaga hay 366 núcleos de población.

Y, por último, están los diseminados, que son las edificaciones o viviendas de una entidad singular de población que no pueden ser incluidas en el concepto de núcleo. En Málaga hay 230 diseminados.

En España, en total, hay 8.132 municipios -algo que siempre se recuerda en las elecciones municipales-, 62.151 entidades singulares, 37.510 núcleos y 41.239 diseminados.

Si tiene curiosidad por saber cuántos habitantes hay en cada municipio o diseminado de Málaga puede entrar en este enlace del INE.