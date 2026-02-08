La Junta autoriza el regreso de los vecinos de Secadero a sus viviendas "con todas las garantías de seguridad"

Las claves nuevo Generado con IA La Junta de Andalucía autoriza el regreso de unos 180 vecinos de El Secadero y San Martín del Tesorillo a sus viviendas tras el riesgo de inundación por el río Guadiaro. Las viviendas no han resultado afectadas por nuevas inundaciones, por lo que el operativo considera seguro el realojo de los residentes. El albergue provisional habilitado en el colegio Los Almendros será desmontado, y Cruz Roja procederá a su retirada para recuperar la actividad lectiva. A pesar de la mejora, seis carreteras de Málaga siguen cortadas por las lluvias, aunque otras tres han sido reabiertas tras los trabajos de conservación.

Cerca de 180 personas del núcleo urbano de El Secadero en Casares (Málaga) y de San Martín del Tesorillo (Cádiz) que tuvieron que abandonar sus casas ante el riesgo de inundación por la crecida del río Guadiaro pueden regresar a sus viviendas con todas las garantías de seguridad.

Así se ha decidido tras la reunión de coordinación con el operativo del Puesto de Mando Avanzado instalado en Casares Costa, presidido por la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga, Patricia Navarro.

Según ha valorado Navarro, la pasada noche el río Guadiaro no ha alcanzado los niveles de desbordamiento y las viviendas no han resultado afectadas por las inundaciones que sí sufrieron en días anteriores.

Además, "el episodio de borrascas que vamos a tener para mañana va a ser más parecido al del día de ayer que al del pasado miércoles y, por lo tanto, creemos que se puede llevar el realojo de los vecinos con toda la seguridad durante el día de hoy".

Los alcaldes de Casares y San Martín del Tesorillo, Juan Luis Villalón y Jesús Fernández, respectivamente, que han estado presentes en la reunión de coordinación han sido informados por la delegada del Gobierno de esta decisión. Muchos de estos vecinos ya se habían marchado de sus viviendas previamente a los desalojos organizados por el PMA de Casares.

Además, Navarro ha informado de que el albergue provisional instalado en el colegio Los Almendros de Secadero también va a ser desmontado, después de que las 25 personas que fueron allí trasladadas hayan podido regresar a sus domicilios.

De esta manera Cruz Roja va a proceder a lo largo del día de este domingo a la retirada de este recurso de realojamiento para dejar paso a la limpieza de las instalaciones del centro educativo, ante la posibilidad de poder retomar este lunes la actividad lectiva presencial en el mismo.

Según la Agencia Estatal de Meteorología, la provincia de Málaga se mantiene este domingo sin avisos por lluvia y viento, aunque en la Serranía de Ronda se espera que vuelvan a producirse precipitaciones a partir de las 22.00 horas.

La Aemet mantiene el aviso amarillo por lluvias en esta comarca a partir de las 00.00 horas del lunes que se prolongarán, por el momento, hasta las 17.00 horas.

Incidencias

Desde el pasado 4 de febrero el tren de borrascas que ha pasado por la provincia de Málaga ha derivado en la gestión, hasta el momento, de 527 incidencias gestionadas por Emergencias 112.

Los niveles de los ríos se encuentran en niveles estables o descendiendo, como es el caso del río Guadalhorce a su paso por Bobadilla; y con respecto a los embalses, La Concepción se sitúa al 79,63%, Casasola al 59,99% y mantiene su capacidad de desembalse a 30 m3/segundo.

El embalse del Limonero ha dejado de desembalsar y se sitúa al 94,86% y Conde de Guadalhorce sigue desembalsando a 55 m3/segundo. Asimismo, Guadalteba está desembalsando a 53m3/segundo hacia la presa del Guadalhorce, que se sitúa en 87,38%.

Las lluvias de los últimos días han provocado cortes totales y afecciones en diversas carreteras de la red autonómica de Málaga y, actualmente, permanecen cortadas totalmente seis carreteras en la provincia: la A-366 (Guaro), la A-7286 (Campillos), la A-2300 (Ronda-Montecorto), la A-7202 (Campillos), la A-373 (Cortes de la Frontera) y la A-7156 (Casares).

Los trabajos del equipo de Conservación y Mantenimiento de Carreteras de la Delegación Territorial de Fomento han permitido reabrir en las últimas horas tres carreteras que permanecían cortadas: la A-7054 (Pizarra), la A-7283 (Antequera) y la A-374 (Ronda).