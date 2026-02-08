Aviso amarillo por lluvias este lunes en la provincia de Málaga: hasta 60 litros en 12 horas en Ronda

Las claves nuevo Generado con IA La Aemet mantiene aviso amarillo por lluvias en la comarca de Ronda, donde se esperan hasta 60 litros por metro cuadrado en 12 horas este lunes. La inestabilidad meteorológica está causada por la borrasca Marta, tras varios días de lluvias intensas por la borrasca Leonardo, dejando suelos saturados en el interior de Málaga. Las lluvias han provocado el corte total de seis carreteras en la provincia de Málaga, afectando especialmente a la red autonómica. Los embalses de la provincia registran altos niveles de agua, con La Concepción al 79,63% y El Limonero al 94,86%, mientras algunos siguen desembalsando caudales elevados.

Tras varios días marcados por el encadenamiento de las borrascas Leonardo y Marta, con suelos saturados, cauces muy cargados y numerosos avisos por lluvia y viento en toda Andalucía, la inestabilidad seguirá dejando huella en la provincia de Málaga este lunes, especialmente en Ronda.

La Aemet mantiene para este lunes un aviso amarillo por lluvias en la comarca de Ronda, donde se esperan hasta 60 litros por metro cuadrado acumulados en 12 horas entre la medianoche y las 17:59.​

El aviso se centra en el área Ronda‑Málaga, con un nivel de “peligro bajo” pero con una probabilidad de precipitación significativa situada entre el 40% y el 70% durante buena parte de la jornada.​

La previsión apunta a que, de forma local, esos 60 milímetros previstos en 12 horas podrían llegar a los 80 litros acumulados en todo el episodio, lo que obliga a vigilar cauces y puntos bajos en accesos a la Serranía.​

Este nuevo episodio de lluvias se enmarca en la situación de inestabilidad generada por la borrasca Marta, tras varios días de precipitaciones asociadas a la también reciente borrasca Leonardo y mantiene aún muy saturados los suelos en el interior malagueño.

Los meteorólogos advierten de que las lluvias seguirán presentes en buena parte de Andalucía durante los próximos días, aunque tenderán a perder intensidad a medida que avance la semana.

Niveles de los ríos

Los niveles de los ríos se encuentran en niveles estables o descendiendo, como es el caso del río Guadalhorce a su paso por Bobadilla; y con respecto a los embalses, La Concepción se sitúa al 79,63%, Casasola al 59,99% y mantiene su capacidad de desembalse a 30 m3/segundo.

El embalse del Limonero ha dejado de desembalsar y se sitúa al 94,86% y Conde de Guadalhorce sigue desembalsando a 55 m3/segundo. Asimismo, Guadalteba está desembalsando a 53m3/segundo hacia la presa del Guadalhorce, que se sitúa en 87,38%.

Las lluvias de los últimos días han provocado cortes totales y afecciones en diversas carreteras de la red autonómica de Málaga y, actualmente, permanecen cortadas totalmente seis carreteras en la provincia: la A-366 (Guaro), la A-7286 (Campillos), la A-2300 (Ronda-Montecorto), la A-7202 (Campillos), la A-373 (Cortes de la Frontera) y la A-7156 (Casares).