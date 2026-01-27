Recaudan fondos para los hijos de Victoria, asesinada en Alhaurín el Grande: "Les espera un futuro sin su amor"

Victoria Hart, la madre británica de 33 años hallada sin vida en Alhaurín el Grande tras ser presuntamente asesinada por su pareja sentimental, es ya oficialmente la quinta mujer víctima de la violencia de género en los 26 días que llevamos de año. La joven deja a tres hijos de corta edad que fueron testigo de los hechos.

Así, el entorno de Hart acaba de iniciar un crowfunding con el que ya han recogido casi 10.000 euros para ayudar a la familia de Victoria a que no les falte nada a las dos mellizas de siete años y su hermano mayor, de once, después de este duro golpe que han recibido.

"Durante la mañana del sábado nos robaron a nuestra amiga Victoria. Su vida se truncó en un acto de violencia 'inimaginable', dejando atrás a tres niños inocentes que en un solo instante han perdido a un padre y a una madre que se desvivía por ellos. Luchó por ellos con todo lo que tenía y eran su mundo entero. Ahora, esos niños se enfrentan a un futuro sin su amor, protección y cuidados", relataba en el texto de esta recogida de fondos una de las amigas de la mujer asesinada.

El objetivo, recalca el escrito es recaudar fondos para ayudar a los tres niños "hasta que todo se resuelva y se pueda acceder al apoyo oficial", ya que la familia de Victoria está asumiendo en estos momentos toda la responsabilidad económica de las necesidades inmediatas de los menores. "Esto incluye aspectos básicos como la alimentación, la ropa, los suministros del hogar y el cuidado diario", detallan.

Quieren dar estabilidad a la familia y, explican, "cualquier donación es un acto de amor hacia los hijos de Victoria". Estos tres pequeños han estado presentes este lunes en un acto en recuerdo de Victoria en su pueblo, donde era muy conocida y querida por todos. Se dedicaba a la peluquería y los que la conocían aseguraban que era "única en lo suyo".

El caso

Cabe recordar que Victoria Hart ya había denunciado por malos tratos a su expareja, de la que llevaba, según algunas fuentes consultadas, unos tres meses separada. Sin embargo, pese a constar una orden de alejamiento y formar parte ambos como víctima y como maltratador en el sistema Viogén (el caso estaba en riesgo bajo), era habitual ver al autor de su muerte intentando acceder a la casa, o merodeando por la zona, motivo que tenía atemorizada a Victoria.

Una de sus amigas, Lorena, ha contado este lunes en Hoy en día, que el presunto asesino había obligado a Victoria ir al psicólogo, que era un varón joven, por celos hacia ella. Y que simplemente se acercaba a la vivienda para "hacerse el chulo" delante de ella, haciéndole sentir que él podía estar siempre cerca de ella pese a que hubiera denunciado.

Si Victoria tardó más en denunciar fue porque no quería dejar a sus hijos sin su padre, no querían que fueran víctima de lo que estuviera pasando entre ellos como pareja. Alguna vez había tanteado divorciarse, pero acababa dándole la oportunidad, principalmente por ellos.

El pasado sábado, a las once menos veinte de la mañana, lo hizo. Accedió a la vivienda, situada en la calle Tomillo, y con un cuchillo de cocina supuestamente la asesinó. El pasado sábado por la mañana, el hombre acudió a la vivienda y la mató con un cuchillo de cocina en presencia de sus tres hijos

El niño, el mayor de ellos, fue el que alertó a los vecinos para recibir ayuda para su madre, según se desprende de la investigación. El presunto autor, de nacionalidad española y que regentaba un conocido asador de pollos en el pueblo, se entregó horas más tarde en la prisión de Alhaurín de la Torre, a la que acudió por sus propios medios y reconoció que había apuñalado a la víctima delante de los tres menores.





