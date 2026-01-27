La Borrasca Joseph deja en Málaga 60 incidencias: una joven ha fallecido por la caída de una palmera

La provincia de Málaga ha contabilizado alrededor de sesenta incidencias como consecuencia del paso de la borrasca Joseph, la mayoría relacionadas con el fuerte viento. La más importante, la caída de una palmera en Torremolinos que se ha llevado por delante la vida de una joven de apenas 32 años.

Así lo han indicado fuentes del servicio de Emergencias 112 Andalucía, que detallan que los avisos se han debido principalmente a la caída de ramas y árboles, así como a la presencia de cables colgando en distintos puntos de la provincia.

Los incidentes se han concentrado en municipios como Mijas, Fuengirola, Pizarra, Rincón de la Victoria, Alhaurín de la Torre, Málaga capital, Marbella, Ronda o Benalmádena, entre otros. También se han registrado problemas por obstáculos en la calzada en localidades como Alhaurín de la Torre, Rincón de la Victoria, Fuengirola y Estepona.

A ello se suman balsas de agua en Benahavís y en la AP 7 a su paso por Benalmádena, además de otras incidencias derivadas de zonas anegadas en distintos puntos de la red viaria.

Por su parte, el Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga, dependiente de la Diputación, ha llevado a cabo en torno a siete intervenciones a causa del temporal de viento. Los trabajos se han centrado en la retirada de elementos con riesgo de caída, como postes, techos de uralita, carteles o cables, y se han desarrollado en municipios como Ronda, Rincón de la Victoria, Torremolinos, Estepona, Alhaurín de la Torre y Alhaurín el Grande.

Asimismo, la crecida del río Almarchal ha provocado la inundación del badén de la carretera MA 8302, que conecta con Genalguacil, en el punto kilométrico 10 más 200, lo que ha motivado el aviso a la Dirección General de Tráfico para proceder al corte de la vía. También se ha producido la caída de rocas sobre la calzada en las carreteras MA 8301, entre Estepona y Jubrique, y MA 8401, de Benaoján a Cortes de la Frontera, hasta donde se han desplazado los equipos de conservación de la Diputación para su retirada.

La lluvia ha vuelto este martes a casi toda Andalucía, con la excepción de Almería, y mantiene activado el aviso amarillo en siete provincias por precipitaciones que pueden alcanzar los 20 litros por metro cuadrado en una hora, acompañadas de viento. En Cádiz, el nivel de alerta es naranja, con una previsión de hasta 100 litros por metro cuadrado en doce horas. Además, el viento y el oleaje han obligado a decretar alerta amarilla en todo el litoral andaluz, con aviso naranja por fenómenos costeros en Almería y Cádiz.