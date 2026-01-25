Tragedia en Coín (Málaga): muere un hombre atrapado bajo una máquina agrícola

Las claves nuevo Generado con IA Un hombre ha fallecido en Coín (Málaga) al quedar atrapado bajo una máquina agrícola. El accidente mortal ocurrió en la zona de Albuquería, dentro del municipio de Coín. Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos y agentes de la Guardia Civil acudieron al lugar para proteger la zona y rescatar el cuerpo.

El conductor de una máquina agrícola ha muerto en la tarde de este domingo en el municipio de Coín al quedar atrapado debajo del vehículo, según han informado desde la Diputación Provincial de Málaga.

De acuerdo con los datos aportados, el accidente mortal ha ocurrido en la zona de Albuquería, en el municipio de Coín.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos del parque de Coín. Los mismos se han dedicado a proteger la zona. Tras la autorización del forense, han rescatado el cuerpo sin vida.

Agentes de la Guardia Civil también han estado presentes en el lugar de los hechos.