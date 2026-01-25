El riesgo de derrumbe de un muro obliga a suspender los trenes de Media Distancia entre Málaga y Sevilla

La circulación ferroviaria en la línea de Media Distancia que conecta Sevilla con Málaga se encuentra interrumpida este domingo entre las localidades sevillanas de Arahal y Marchena debido a problemas en la infraestructura.



Según ha informado Adif, se ha detectado un riesgo inminente de caída de un muro sobre la plataforma de la vía en el tramo comprendido entre Arahal y Marchena.



Ante la imposibilidad de garantizar la seguridad de los convoyes, los técnicos han decidido suspender el paso de trenes de forma indefinida hasta que se asegure la zona o se realicen las reparaciones necesarias.



Para paliar las molestias a los usuarios, Renfe ha activado de inmediato un Plan Alternativo de Transporte (PAT). Los viajeros de los trenes de Media Distancia realizarán el trayecto en autobús entre las estaciones de Dos Hermanas y Málaga (en ambos sentidos).



Desde la operadora ferroviaria recuerdan que mientras dure esta medida excepcional, no estará permitido el acceso con bicicletas ni mascotas a los autobuses habilitados.



Por el momento, no hay una hora estimada para el restablecimiento del servicio, ya que la reapertura dependerá de la evolución de las tareas de consolidación del muro afectado.